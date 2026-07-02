Μεσσηνία: Τραγωδία με 6χρονο παιδί που ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, όταν ένα 6χρονο παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τη διακομιδή στο Κέντρο Υγείας Πύλου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στη Μεσσηνία: Ένα 6χρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα κατοικίας στη Γιάλοβα το μεσημέρι της Πέμπτης.
  • Το παιδί βρισκόταν με την 32χρονη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια, και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξέφυγε της προσοχής της.
  • Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Πύλου. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη και έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) στη Μεσσηνία, όπου ένα 6χρονο παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας, στη Γιάλοβα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί βρισκόταν μαζί με την 32χρονη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διώροφη κατοικία της περιοχής.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο μικρός φαίνεται να ξέφυγε της προσοχής της, ενώ εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν στην πισίνα, χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να επαναφέρουν το παιδί.

Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 4:30 το μεσημέρι.

Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχική κατάσταση.

Θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας πραγματοποιεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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