Κωνσταντοπούλου στον ΑΝΤ1: «Η καταδίκη κάθε επίθεσης εναντίον της ανθρώπινης ζωής είναι αυτονόητη και ομόθυμη» – Τι είπε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, σχολιάζοντας τη βομβιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, την υπόθεση της Marfin, αλλά και την πολιτική επικαιρότητα. Παράλληλα αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις, στον Αλέξη Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ και στα ενδεχόμενα μετεκλογικών συνεργασιών, υποστηρίζοντας, «ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποδώσει πολιτική χροιά, σε εγκληματικές ενέργειες, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες.

«Ο κ. Μαρινάκης, κατά τα συνήθη πεπραγμένα, ψεύδεται»

Απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι η Πλεύση Ελευθερίας, «ήταν το μοναδικό κόμμα που δεν καταδίκασε την επίθεση», έκανε λόγο για ψευδή ισχυρισμό.

«Ο κ. Μαρινάκης, κατά τα συνήθη πεπραγμένα, ψεύδεται. Η Πλεύση Ελευθερίας, πάντοτε τάσσεται απέναντι σε οποιαδήποτε επίθεση κατά της ανθρώπινης ζωής. Η καταδίκη κάθε επίθεσης εναντίον της ανθρώπινης ζωής είναι αυτονόητη και ομόθυμη», ανέφερε.

Στη συνέχεια πέρασε στην αντεπίθεση κατά κυβερνητικών στελεχών, υποστηρίζοντας ότι «επιδεικνύουν επιλεκτική ευαισθησία».

«Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για τα κυβερνητικά στελέχη, που καταδικάζουν επιλεκτικά, μας επιτιμούν και μας κουνάνε το δάχτυλο. Αυτοί που έλεγαν «Τέρμα τα Τέμπη, τέρμα οι κλάψες».

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης, που αγκάλιασε και στήριξε τον Επαμεινώνδα Κορκονέα, ο οποίος δολοφόνησε τον 15χρονο, Αλέξη Γρηγορόπουλο. Αυτοί που δεν καταδίκασαν το εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ, όπου κάηκαν ζωντανές πέντε εργαζόμενες. Αυτοί που στηρίζουν τον Νετανιάχου, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο κ. Γεωργιάδης είναι αρνητής του Πολυτεχνείου και αρνητής της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε με έμφαση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου, χαριτολογώντας της είπε, ότι φαίνεται να έχει ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, η ίδια απάντησε σκωπτικά, λέγοντας: «Εγώ δεν του έχω. Άλλοι του έχουν και τον… ξεπλένουν».

Επανερχόμενη στη στάση της Πλεύσης Ελευθερίας, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα της δεν κάνει διακρίσεις, όταν πρόκειται για ανθρώπινες ζωές.

«Η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει διλήμματα. Είμαστε απέναντι σε κάθε αφαίρεση ανθρώπινης ζωής. Τέτοιου είδους τυφλές επιθέσεις δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση της Marfin, λέγοντας ότι επί δεκαπέντε χρόνια, ζητά τη διαλεύκανσή της.

«Είμαι εκείνη η πολιτικός αρχηγός που φέρνει συνεχώς το θέμα της Marfin, γιατί δεκαπέντε χρόνια μετά δεν έχει εξιχνιαστεί. Πόσοι έσπευσαν να πουν ότι ήταν αναρχικοί ή αριστεροί; Πόσοι μίλησαν χωρίς να έχουν βρεθεί οι δράστες; Αν πραγματικά θέλουν την εξιχνίαση, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα; Ο ίδιος υπουργός είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης», ανέφερε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εκμεταλλευθεί πολιτικά την επίθεση.

«Υπάρχει μια χυδαία εργαλειοποίηση αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς από την κυβέρνηση. Υπάρχει μια προσπάθεια να ενοχοποιηθεί η αντιπολίτευση και να δοθεί πολιτικό χρώμα σε μια εγκληματική πράξη».

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους υποστήριξε ότι η Αριστερά, δεν ταυτίζεται με τη βία.

«Οι αριστεροί δεν είναι δολοφόνοι»

«Οι αριστεροί δεν είναι δολοφόνοι. Το ξέρετε εσείς και πρέπει να το μάθει και η κυβέρνηση. Οι αριστεροί είναι εκείνοι που υπερασπίζονται την ανθρώπινη ζωή», είπε.

Παράλληλα κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι εξισώνει τις καταλήψεις με εγκληματικές πράξεις, ενώ αναφέρθηκε και στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χατζή, λέγοντας ότι «επί 140 ημέρες «έλιωσε» με απεργία πείνας χωρίς κανείς να συγκινηθεί, ενώ σήμερα η ζωή του κινδυνεύει».

«Περισσεύει η εργαλειοποίηση. Έφτασαν να στήσουν ακόμη και μνημεία μιλώντας για πολιτικό μίσος, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί οι δράστες. Όλες αυτές οι τυφλές ενέργειες που παραμένουν ανεξιχνίαστες παραπέμπουν ισχυρά ακόμη και στο σενάριο της προβοκάτσιας, γιατί οι προβοκάτσιες εξυπηρετούν ακριβώς αυτή τη διαδικασία», υποστήριξε.

Συνεχίζοντας την κριτική της προς την κυβέρνηση, ανέφερε:

«Όταν έχουμε ένα κόμμα του οποίου στελέχη εμφανίζονται σε δικογραφίες και ηχογραφημένες συνομιλίες που σχετίζονται με εγκληματικές οργανώσεις, είτε μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε για πολεοδομίες είτε για άλλες υποθέσεις, δεν μπορεί να βγαίνει αυτό το κόμμα και να λέει ότι εξετάζει μόνο τους πολιτικούς του αντιπάλους».

«Αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις»

Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, μετά από σχετική παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι η Πλεύση Ελευθερίας, εμφανίζεται να υποχωρεί, απάντησε:

«Εμείς είμαστε πρώτοι στις καρδιές των Ελλήνων πολιτών και εξακολουθούμε να είμαστε».

Όταν της επισημάνθηκε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάμψη, απάντησε:

«Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και τη Νέα Δημοκρατία στο 30%. Τις αμφισβητούμε. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι στο 30%, όπως δεν ήταν ούτε στο 35% πριν από τις ευρωεκλογές, όταν τελικά πήρε 28%, με τεράστια αποχή. Αν σήμερα έχει φτάσει στο 20%, θα πρέπει να κάνει πάρτι. Οι δημοσκοπήσεις εργαλειοποιούνται για να πλήξουν το φρόνημα και το ηθικό των πολιτών, ώστε να πιστέψουν ότι τίποτα δεν αλλάζει».

Ερωτηθείσα αν η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ή το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, έχουν προκαλέσει «ζημιά» στην Πλεύση Ελευθερίας, απάντησε ότι «οι πολίτες δεν είναι κουτοί».

Στη συνέχεια, όταν της επισημάνθηκε ότι εμφανίζεται ιδιαίτερα καυστική απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, ιδίως για την τραγωδία στο Μάτι, με δηλώσεις όπως: «έκανε τον ανήξερο», υπερασπίστηκε την κριτική της.

«Δεν είναι βαριές εκφράσεις. Είναι η πραγματικότητα. Εγώ είμαι σταθερή όταν λέω ότι υπερασπίζομαι την ανθρώπινη ζωή απέναντι σε κάθε εξουσία. Ήμουν δίπλα στους ανθρώπους στο Μάτι, στον Νέο Βουτζά και στη Ραφήνα. Το έγκλημα εκείνο ήταν κακούργημα και τελικά δικάστηκε ως πλημμέλημα, όπως επιχειρούν να κάνουν και με τα Τέμπη», είπε.

Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα, ότι το βράδυ της τραγωδίας γνώριζε την πραγματική εικόνα και παρ’ όλα αυτά εμφανίστηκε δημόσια, προσποιούμενος άγνοια.

«Για να το κάνει αυτό κάποιος πρέπει να είναι πολύ ψυχρός και αδίστακτος. Αντί να παραιτηθεί, έστησε μια κακοσκηνοθετημένη παράσταση για να σώσει το πολιτικό του τομάρι. Τα ίδια κάνει σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα Τέμπη», υποστήριξε.

Μάλιστα έκανε λόγο για πολιτική σύμπλευση, των δύο πολιτικών.

«Είναι ένα εξαιρετικό δίδυμο. Τα βρίσκουν μια χαρά και βρίσκονται σε πλήρη συμπαιγνία. Τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης καταρρέει πολιτικά, εμφανίζεται ο κ. Τσίπρας και διαλύει την αντιπολίτευση, ακόμη και το ίδιο του το κόμμα».

Τέλος, ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο προεκλογικών συνεργασιών, εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να λύσει πολύ σοβαρά ζητήματα. Είναι σε συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία, σε πάρα πολλά θέματα. Ήταν το μόνο κόμμα που στήριξε την αλλαγή προσώπου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πίσω από τις πλάτες μας. Ευτυχώς αντιδράσαμε και το αποτρέψαμε. Είναι επίσης το μόνο κόμμα που ψηφίζει άρσεις της ασυλίας μου, βασισμένες σε κατασκευασμένες μηνύσεις και δικογραφίες, με στόχο να με σταματήσουν από τον αγώνα για τα Τέμπη».

Αναφερόμενη στον Νίκο Ανδρουλάκη, σημείωσε ότι τον υπερασπίστηκε όσο λίγοι στην υπόθεση των υποκλοπών, προσθέτοντας ότι «σήμερα στελέχη του κόμματός του, ίσως ο ίδιος ή συνολικά το ΠΑΣΟΚ, «κλείνουν το μάτι» στη Νέα Δημοκρατία.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, υπενθύμισε ότι στις 5 Ιουλίου συμπληρώνονται η Πλεύση Ελευθερίας θα γιορτάσει την ίδρυση των 10 ετών από την ίδρυση του κόμματος, την επέτειο του δημοψηφίσματος και του «Μεγάλου Όχι», με ένα φαντασμαγορικό Φεστιβάλ στην Δραπετσώνα στην Πλατεία Λιπασμάτων στις 20.00, το βράδυ.