Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρωτιά ΝΔ με 25%, δεύτερη με 14,1% η ΕΛΑΣ

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Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με δεύτερο κόμμα την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφει η δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25%, ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η ΕΛΑΣ με 14,1%.

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 9,4%, η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού με 6,2%, το ΚΚΕ με 5,1%, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 1,2% και η Νίκη με 1%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 9,3%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 30,4% και εξασφαλίζει προβάδισμα 13,3% από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει ποσοστό 17,1%.

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, η Ελπίδα με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,2%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,6%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, το ΜέΡΑ 25 με 3,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,4%, η Νίκη με 1,2% και οι Δημοκράτες με 1%.

Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να βρίσκεται πρώτος στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών (36%), ενώ πολύ κοντά βρίσκονται η Μαρία Καρυστιανού (34%), η Ζωή Κωνσταντοπούλου (32%), ο Δημήτρης Κουτσούμπας (32%), ο Αλέξης Τσίπρας (31%).

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται από το 29% ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 15%.

Το 64% των συμμετεχόντων στην έρευνα αξιολογεί αρνητικά κατά 64% τον πρωθυπουργό, όταν ερωτάται για το ποια είναι η γνώμη του «για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι στιγμής». Το 31% αξιολογεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη θετικά.

Ακρίβεια, οικονομία και κρίση θεσμών τα φλέγοντα προβλήματα

Πρώτη στην ιεράρχηση των προβλημάτων παραμένει η ακρίβεια (50%) και η πορεία της οικονομίας (31%). Μάλιστα το ποσοστό που απαντά ότι η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, αυξήθηκε έναντι του Μαΐου.

Ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, είναι, επίσης, η κρίση θεσμών (21%) και η διαφθορά (14%), ενώ η εξωτερική πολιτική ακολουθεί με 10%.