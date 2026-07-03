Θεσσαλονίκη: 20χρονη πήγε για αφαίρεση κύστης κόκκυγος και υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού – Δείτε το βίντεο

Μια σοβαρή ιατρική περιπέτεια καταγγέλλει ότι βίωσε μια 20χρονη γυμνάστρια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία εισήχθη στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» για προγραμματισμένη επέμβαση αφαίρεσης κύστης κόκκυγος, αλλά, όπως υποστηρίζει, υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού στα πόδια κατά τη διάρκειά της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ο γιατρός χρησιμοποίησε ένα υγρό στην περιοχή της επέμβασης, το οποίο έφτασε στα πόδια της. Όταν ανέφερε ότι αισθανόταν έντονο τσούξιμο, την ενημέρωσαν πως επρόκειτο για φυσιολογική αντίδραση. Λίγα λεπτά αργότερα, όπως περιγράφει, έγινε αντιληπτή μυρωδιά καμένου, ενώ η ίδια άρχισε να αισθάνεται αφόρητο πόνο.

«Έλεγα ότι καίγομαι και δεν άντεχα άλλο. Είχα γαντζωθεί στο κρεβάτι, έβραζαν τα πόδια μου. Είδα το σεντόνι που είχε καεί. Μου είπαν ότι είχα υποστεί έγκαυμα πρώτου βαθμού και πως σε δέκα ημέρες θα ήμουν καλά», ανέφερε η 20χρονη στο Star.

Ωστόσο, η κατάσταση αποδείχθηκε πολύ πιο σοβαρή. Η ασθενής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί εγκαύματα τρίτου βαθμού, τα οποία κάλυπταν περίπου το 7% της επιφάνειας του σώματός της.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ξαναδουλέψω»

Η ίδια, που εργαζόταν ως γυμνάστρια, δηλώνει ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά της και δεν γνωρίζει πότε ή αν θα μπορέσει να επιστρέψει στην εργασία της.

«Μου είπαν ότι δεν ξέρουν πώς έγινε. Ο γιατρός μού είπε ότι δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από ό,τι κάνει σε άλλους ασθενείς. Δεν μου εξήγησαν ποτέ από τι προκλήθηκαν τα εγκαύματα. Θα μπαινοβγαίνω στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και δεν ξέρω πότε ή αν θα μπορέσω να ξαναδουλέψω, γιατί δυσκολεύομαι ακόμη και να περπατήσω», σημειώνει.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» γνωστοποίησε ότι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.