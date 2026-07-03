Από το Λαύριο τα δρομολόγια της Seajets λόγω της απεργίας των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφήνας

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Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταφέρει η SEAJETS τα προγραμματισμένα δρομολόγιά της από και προς τη Ραφήνα για την σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς ‘Ανδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών.

Ειδικότερα, το «TERA JET 2» θα αναχωρήσει στις 09:50 από το Λαύριο για ‘Ανδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, με επιστροφή στο ίδιο λιμάνι, ενώ το «CHAMPION JET 3» θα αποπλεύσει στις 11:00 για ‘Ανδρο, Τήνο και Μύκονο. Παράλληλα, το «SUPERRUNNER JET» θα καταπλεύσει και θα αναχωρήσει στις 14:20 από το Λαύριο αντί της Ραφήνας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράριά του.

Οι επιβάτες έχουν ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία για τις αλλαγές, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τα κατά τόπους πρακτορεία.

Το απόγευμα χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία, ωστόσο, διαμήνυσαν ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Στην απεργία, η οποία θα αρχίσει στις 06:01 το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο Στέφενσων», ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 08:00 έξω από το «Superferry».

Τα σωματεία επισημαίνουν ότι στο λιμάνι υπάρχουν μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και έντεκα πλοία, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους.

Αναφερόμενος στο θέμα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος της ασφάλειας. Όπως ανέφερε, το λιμάνι της Ραφήνας μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα έως πέντε πλοία, ενώ οι αιτήσεις δρομολόγησης είναι σημαντικά περισσότερες, διαβεβαιώνοντας ότι η Λιμενική Αρχή εφαρμόζει αυστηρά το ισχύον καθεστώς ελλιμενισμού.

Την ίδια ώρα, η Fast Ferries ανακοίνωσε ακυρώσεις δρομολογίων από και προς τη Ραφήνα προς ‘Ανδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, ενώ ανάλογες ακυρώσεις γνωστοποίησε και η Golden Star Ferries, λόγω της συμμετοχής των πληρωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση.