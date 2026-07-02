Wimbledon: Η Παολίνι στο δρόμο της Σάκκαρη στον τρίτο γύρο

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Την Τζάσμιν Παολίνι θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο του Wimbledon η Μαρία Σάκκαρη, με φόντο την πρόκριση στις «16» καλύτερες του λονδρέζικου Grand Slam.

Η Ιταλίδα, Νο.17 στην παγκόσμια κατάταξη και φιναλίστ του τουρνουά το 2024, επικράτησε της Βικτόρια Γκόλουμπιτς με 7-6(0), 6-4 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο.

Η Παολίνι πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στη διοργάνωση την περσινή χρονιά, φτάνοντας μέχρι τον τελικό, όπου γνώρισε την ήττα από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Όσον αφορά την προϊστορία των δύο αθλητριών, η Μαρία Σάκκαρη προηγείται με 3-2 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις σε επίπεδο WTA. Μάλιστα, είχε επικρατήσει και στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους, τον περασμένο Φεβρουάριο στη Ντόχα, νικώντας την Παολίνι με 2-0 σετ.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για το προσεχές Σάββατο (4/7).