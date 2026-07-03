Αλεξάνδρα Καϋμένου: Η ιστορία πίσω από τη γνωριμία με τον σύντροφό της και η συγκατοίκηση – «Μείναμε μαζί σε μία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μας»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα βρέθηκε τη νύχτα της Πέμπτης (2/7) η Αλεξάνδρα Καϋμένου, όπου μίλησε για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας πως πλέον οι δυο τους συγκατοικούν και ότι εκείνος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στις αλλαγές της καθημερινότητάς της.

«Πλέον έχω μια ισορροπία. Ξέρω πότε πρέπει να δουλέψω, δουλεύω πιο μεθοδικά, ξέρω πότε πρέπει να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στη δουλειά μου, περισσότερο χρόνο στο σπίτι μου. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να βρω τον εαυτό μου», δήλωσε αρχικά η δημοσιογράφος.

Όσον αφορά το σύντροφό της, τόνισε: «Και ακούει και μιλάει και δίνει πολύ ωραίες συμβουλές και κάνω και πολύ ωραία ψυχανάλυση μαζί του και πολύ ωραία ψυχοθεραπεία. Δεν μένουμε πια απέναντι. Μείναμε μαζί σε μία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μας και οι δύο, οπότε νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ δουλειά για να μην κρατήσει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι αν εγώ τον διάλεξα ή αν εκείνος με διάλεξε».

Ακόμη, παραδέχθηκε με χιούμορ πως εκείνη έκανε το πρώτο βήμα στη γνωριμία τους: «Όταν παίρνεις το σκυλί και κάνεις βόλτες γύρω-γύρω, δεν τον κυνηγάς τον άλλον; Αν εγώ τον κυνήγησα, σίγουρα εκείνος με κράτησε».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι συμβουλεύεται πάντα τον σύντροφό της για όσα συμβαίνουν στη ζωή της. «Πάντα θα του πω τι έχει συμβεί και πάντα θέλω τη γνώμη του και την άποψή του», είπε.

Τέλος, εξήγησε πως εκείνος σέβεται απόλυτα την αγάπη της για τη δουλειά της: «Θέλει να κάνω αυτό που με κάνει εμένα χαρούμενη. Νομίζω ότι σεβόμαστε και οι δύο πάρα πολύ ο ένας τον άλλον και αν δεν είμαι και εγώ χαρούμενη, μετά δεν θα είναι κανένας μας χαρούμενος».