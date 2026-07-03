Σκηνές «Φαρ Ουέστ» στη Στυλίδα: Άγρια συμπλοκή με ξυλοδαρμό ανηλίκου πήρε διαστάσεις αρπαγής, με προσαγωγές και συλλήψεις

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται από τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/7) δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 23 ετών, οι οποίοι, μαζί με ακόμη επτά άτομα, φέρονται να εμπλέκονται σε σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στην Αγία Μαρίνα σε βάρος 19χρονου κατοίκου Στυλίδας και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε αρπαγή και ξυλοδαρμό ενός ανηλίκου και ακόμη ενός 19χρονου.

Σύμφωνα με το LamiaReport, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 11:00 το βράδυ στην Αγία Μαρίνα, όταν ένας 25χρονος κάτοικος Λαμίας φέρεται να παρεξηγήθηκε με έναν 19χρονο από τη Στυλίδα και να τον χτύπησε με μπουνιά.

Ο 19χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο, φοβούμενος και την παρουσία της πολυπληθούς παρέας του 25χρονου, και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τότε, ο 25χρονος συνοδευόμενος από τους συλληφθέντες, καθώς και από έναν ακόμη 24χρονο, αλλά και πέντε ακόμη άτομα, έφυγαν με τρία αυτοκίνητα προς αναζήτηση του 19χρονου.

Στη Στυλίδα, εντόπισαν δύο άτομα, ηλικίας 18 και 19 ετών, να κινούνται με διθέσιο ηλεκτρικό μηχανάκι τα οποία γνώριζαν ότι είναι φίλοι του άλλου 19χρονου με τον οποίο είχε διαπληκτιστεί ο 25χρονος στην Αγία Μαρίνα. Ο 24χρονος χτύπησε τον 18χρονο οδηγό του ΕΠΗΟ και άρπαξαν τον 19χρονο και τον έβαλαν με τη βία στο ένα από τα τρία αυτοκίνητα. Στόχος τους να τους οδηγήσουν στο σπίτι του πρώτου 19χρονου!

Ο 19χρονος ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε απομακρυνθεί από το σημείο και δεν είχε επιστρέψει στην οικία του, έχοντας κρυφτεί σε άλλο σημείο.

Εν τω μεταξύ, είχε ήδη ειδοποιηθεί η Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές εντόπισαν ένα από τα τρία οχήματα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν και προχώρησαν στη σύλληψη των δύο επιβατών του.

Παράλληλα, αναζητούνται για να συλληφθούν ο 25χρονος που φέρεται να ήταν ο βασικός εμπλεκόμενος στο αρχικό επεισόδιο, καθώς και ένας 24χρονος που φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο.

Στη δικογραφία που σχημάτισε το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας περιλαμβάνονται, επίσης, πέντε ακόμη άγνωστοι δράστες, φερόμενοι ως συνεργοί των παραπάνω, τα στοιχεία των οποίων διερευνώνται.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων σχηματίζεται δικογραφία για σύσταση συμμορίας, αρπαγή και σωματικές βλάβες, κατά περίπτωση.