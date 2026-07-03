Γεράσιμος Γεννατάς: «Είχα περιέλθει σε μια απόλυτη μυϊκή αδυναμία» – Ο λόγος που αποδέχθηκε τη θεατρική πρόταση για τον Μανώλη Χιώτη

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προέβη ο Γεράσιμος Γεννατάς, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ, το πρωί της Πέμπτης.

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος αυτό το καλοκαίρι πρωταγωνιστεί σε θεατρική παράσταση ενσαρκώνοντας τον Μανώλη Χιώτη, αναφέρθηκε στη στιγμή που δέχθηκε τη σχετική επαγγελματική πρόταση, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.

Ο Γεράσιμος Γεννατάς περιέγραψε την έντονη κόπωση και τη σωματική αδυναμία που αντιμετώπιζε, σημειώνοντας ότι η απόφαση αποδοχής του ρόλου δεν ήταν εύκολη.

«Όταν δέχθηκα την πρόταση γι’ αυτή τη δουλειά, ήμουν πολύ κουρασμένος, πάρα πολύ. Ήμουν εξαντλημένος, οι γιατροί μού το είχαν επισημάνει. Είχα περιέλθει σε μια κατάσταση έντονης μυϊκής αδυναμίας, με αποτέλεσμα το σώμα μου να αντιδρά εσωτερικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο ηθοποιός τόνισε πως η συμμετοχή του στην παράσταση λειτούργησε ως υπενθύμιση της χαράς, σε μια καθημερινότητα που, όπως ανέφερε, συχνά απομακρύνει τον άνθρωπο από όσα τον γεμίζουν.

«Υπάρχει ένα επείγον στη ζωή μας, δυστυχώς, στην εποχή που ζούμε, που μας απομακρύνει από τη χαρά. Εδώ, στην παράσταση, συμβαίνει το αντίθετο. Έχουμε την ευλογία να παίρνουμε αυτόν τον χρόνο, αυτό το “τικ τακ” του ρολογιού, που μιλάει στην καρδιά μας», σημείωσε.

Ο λόγος που είπε το «ναι»

Παρά την εξάντλησή του, ο Γεράσιμος Γεννατάς έκρινε ότι η παράσταση είχε ιδιαίτερη αξία και πως άξιζε να παρουσιαστεί στο κοινό, γεγονός που τον οδήγησε τελικά να αποδεχθεί τη συμμετοχή του.

«Οπότε αποδέχθηκα την πρόταση ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, γιατί ήταν τόσο πολύ πολύτιμο το υλικό και αυτά που θες να μοιραστείς με τους ανθρώπους που λες… ναι, θα πάω να το κάνω», παραδέχθηκε ο Γεράσιμος Γεννατάς στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ.