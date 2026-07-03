Αγγλία: 87χρονη διασώθηκε από πυρκαγιά χάρη στην άμεση κινητοποίηση γειτόνων, δείτε βίντεο

Ένα δραματικό περιστατικό στην πόλη Γουίγκστον της Αγγλίας κατέγραψε τη συγκλονιστική διάσωση μιας 87χρονης γυναίκας από τη φλεγόμενη κατοικία της, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των γειτόνων της και τις οδηγίες που δόθηκαν μέσω κάμερας θυροτηλεφώνου.

Η Φίλις Ντέι, η οποία πάσχει από Αλτσχάιμερ και αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής, κοιμόταν στο σπίτι της χωρίς τα ακουστικά της τη νύχτα της περασμένης Πέμπτης, όταν γείτονες εντόπισαν τις φλόγες στο πίσω μέρος του σπιτιού.

Στην προσπάθειά τους να τη βοηθήσουν, έσπευσαν στην μπροστινή είσοδο και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια μέσω της κάμερας της εξώπορτας, χωρίς να γνωρίζουν ότι απαντούσε η κόρη της, Σουζάν Ράιτ, η οποία βρισκόταν περίπου οκτώ χιλιόμετρα μακριά.

Αρχικά, οι γείτονες πίστεψαν ότι μιλούσαν με την ίδια την ηλικιωμένη γυναίκα και της φώναζαν να εγκαταλείψει άμεσα το σπίτι λόγω φωτιάς. Η κόρη της, καταλαβαίνοντας την κατάσταση, τους καθοδήγησε γρήγορα στο σημείο όπου βρισκόταν κρυμμένο το κλειδί ασφαλείας, δίνοντάς τους τον κωδικό πρόσβασης.

Η δραματική διάσωση μέσα στις φλόγες

Οι γείτονες κατάφεραν να μπουν στο σπίτι και δύο από αυτούς εισήλθαν στο εσωτερικό, το οποίο είχε ήδη γεμίσει καπνούς. Λίγα λεπτά αργότερα, εντόπισαν την 87χρονη, την ξύπνησαν και την οδήγησαν με ασφάλεια έξω, λίγο πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.

Η κόρη της, που παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση την κάμερα του σπιτιού, περιέγραψε στιγμές αγωνίας, καθώς για λίγο έχασε την εικόνα και άκουγε μόνο φωνές και πανικό. Όταν η σύνδεση αποκαταστάθηκε, είδε τη μητέρα της να απομακρύνεται με τη βοήθεια των γειτόνων.

Οι δύο άνδρες που εισέβαλαν στο φλεγόμενο σπίτι περιέγραψαν σκηνές έντονου καπνού και φωτιάς, σημειώνοντας ότι αναγκάστηκαν να κινηθούν γρήγορα για να εντοπίσουν την ηλικιωμένη γυναίκα και να τη μεταφέρουν έξω με ασφάλεια.

Η Φίλις Ντέι ζούσε μόνη της από τον θάνατο του συζύγου της το 2018 και δεν είχε αντιληφθεί τη φωτιά, καθώς δεν φορούσε τα ακουστικά της και δεν άκουσε τους συναγερμούς.

Η οικογένειά της εξέφρασε βαθιά ευγνωμοσύνη προς τους γείτονες, τους οποίους χαρακτήρισε «ήρωες», ενώ οι τοπικές πυροσβεστικές αρχές τόνισαν ότι, παρά την ηρωική τους πράξη, δεν είναι ασφαλές για πολίτες να εισέρχονται σε φλεγόμενα κτίρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά πιθανόν προκλήθηκε από ηλεκτρική βλάβη στην κουζίνα ή στον χώρο του πλυσταριού, αφήνοντας εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι.

Η ηλικιωμένη γυναίκα έχει πλέον μεταφερθεί και φιλοξενείται με την κόρη της.