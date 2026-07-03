Πόλεμος στην Ουκρανία: Στους 27 οι νεκροί και πάνω από 90 οι τραυματίες από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο – Δείτε βίντεο

Σφοδρά ρωσικά πλήγματα έπληξαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα τον θάνατο 27 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 90, καθιστώντας το το φονικότερο μπαράζ επιθέσεων από την αρχή του έτους. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα, επιρρίπτοντας ευθύνες στους συμμάχους για καθυστερήσεις στην παράδοση αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε τις επιθέσεις αντίποινα.

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Κίεβο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων στο Κίεβο, με τουλάχιστον 27 νεκρούς και πάνω από 90 τραυματίες από σφοδρά ρωσικά πλήγματα.
  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα, επιρρίπτοντας ευθύνες στους συμμάχους για τις καθυστερήσεις στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.
  • Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η «μαζική επίθεση» έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις αντίποινα για τις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών drones στη Ρωσία.

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Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων από το σφοδρό κύμα επιθέσεων που δέχθηκε το Κίεβο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 90 έχουν τραυματιστεί.

Πρόκειται για το φονικότερο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο από την αρχή του έτους. Τον Μάιο, 24 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε αντίστοιχα πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα του, επισκέφθηκε μια εννιαώροφη πολυκατοικία που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, επιρρίπτοντας ευθύνες στους συμμάχους της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ακόμη παραδώσει όλα τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που έχουν υποσχεθεί.

«Αν οι εταίροι μας είχαν υλοποιήσει τις υποσχέσεις τους εγκαίρως, νομίζω ότι θα είχαμε σώσει περισσότερα σπίτια και ζωές σήμερα», είπε ο Ζελένσκι, που έδειχνε κουρασμένος και εμφανώς ταραγμένος. «Το μόνο που ζητάμε από τους εταίρους μας είναι απλώς να κάνουν αυτά που συμφωνήσαμε. Δεν ζητάμε περισσότερα», συμπλήρωσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, με ανάρτηση στο Telegram, ανέφερε ότι η «μαζική επίθεση» με πυραύλους ακριβείας, μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας, με τη Μόσχα να απαντά ότι οι επιθέσεις ήταν αντίποινα για τις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών drones στη Ρωσία.

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