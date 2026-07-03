Πόλεμος στην Ουκρανία: Στους 27 οι νεκροί και πάνω από 90 οι τραυματίες από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο – Δείτε βίντεο

Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων από το σφοδρό κύμα επιθέσεων που δέχθηκε το Κίεβο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 90 έχουν τραυματιστεί.

Πρόκειται για το φονικότερο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο από την αρχή του έτους. Τον Μάιο, 24 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε αντίστοιχα πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα του, επισκέφθηκε μια εννιαώροφη πολυκατοικία που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, επιρρίπτοντας ευθύνες στους συμμάχους της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ακόμη παραδώσει όλα τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που έχουν υποσχεθεί.

One of the sites of the Russian strike in Kyiv is an ordinary nine-story residential building. One Russian missile destroyed 64 apartments. The rubble is still being cleared at the site. All relevant agencies are working. Unfortunately, there are casualties. As of now, three… pic.twitter.com/6HAoISLf4d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2026

«Αν οι εταίροι μας είχαν υλοποιήσει τις υποσχέσεις τους εγκαίρως, νομίζω ότι θα είχαμε σώσει περισσότερα σπίτια και ζωές σήμερα», είπε ο Ζελένσκι, που έδειχνε κουρασμένος και εμφανώς ταραγμένος. «Το μόνο που ζητάμε από τους εταίρους μας είναι απλώς να κάνουν αυτά που συμφωνήσαμε. Δεν ζητάμε περισσότερα», συμπλήρωσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, με ανάρτηση στο Telegram, ανέφερε ότι η «μαζική επίθεση» με πυραύλους ακριβείας, μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας, με τη Μόσχα να απαντά ότι οι επιθέσεις ήταν αντίποινα για τις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών drones στη Ρωσία.