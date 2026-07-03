Μουντιάλ 2026: Τα highlights της άνετης νίκης της Ισπανίας επί της Αυστρίας

Η Ισπανία επικράτησε με 3-0 της Αυστρίας στο Λος Άντζελες και προκρίθηκε με άνεση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «Ρόχα» επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, μπροστά σε περίπου 70.000 θεατές.

Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από την αρχή έως το τέλος. Η Ισπανία επέβαλε τον ρυθμό της, κράτησε την Αυστρία μακριά από την περιοχή της και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά στη διάρκεια του αγώνα.

Ο επόμενος αντίπαλος

Στη φάση των «16», η Ισπανία θα αντιμετωπίσει είτε την Πορτογαλία είτε την Κροατία. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Δευτέρας (6/7), στο Ντάλας.