Κυριάκος Μητσοτάκης: «Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό είναι δολοφονική ενέργεια»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «δολοφονική ενέργεια» τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις είχαν πολιτική στόχευση και συνέδεσε το περιστατικό με την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας στην πόλη.

Οι επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

«Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι “παρέμβαση”, είναι δολοφονική ενέργεια», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι «δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ωσάν να βρίσκονται στο απυρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας, δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της “παρέμβασης”».

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε «τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και την οικογένειά της γι’ αυτή την τόσο τραγική δολοφονία της μητέρας της, ως αποτέλεσμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας», η οποία, όπως είπε, «είχε ξεκάθαρη πολιτική στόχευση. Στοχοποιήθηκαν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη «έχει γίνει μία πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας, στον αναρχικό – ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες».

«Αναφέρομαι στην εκκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων και στο γεγονός ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν αποτελεί πια άντρο τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών, όπως συνέβαινε στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η πολιτική για τη νομιμότητα προκάλεσε αντιδράσεις, οι οποίες, όπως είπε, οδήγησαν στον θάνατο ενός ανθρώπου.

«Δυστυχώς, αυτή η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, με τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις οδήγησαν σε αυτόν τον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου και νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το “φωτοστέφανο” της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διωκτικές Αρχές και από τη Δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι οι πολιτικές διαφορές πρέπει να λύνονται με επιχειρήματα και όχι με βία.

«Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο, αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο μιας δημοκρατίας, στην οποία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας», είπε.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε το ζήτημα με τον τρόπο διεξαγωγής του πολιτικού διαλόγου.

«Το συνδέω αυτό και με μια γενικότερη, θα έλεγα, ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις οι οποίες ουσιαστικά με τον τρόπο τους “οπλίζουν” τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Όταν κατηγορούμαστε συλλήβδην ως “δολοφόνοι”, όταν, παραδείγματος χάρη, ο Περιφερειάρχης Αττικής, επειδή θέλει να προβεί στην εκκένωση μιας κατάληψης, χαρακτηρίζεται ως “δολοφόνος”, τότε καταλαβαίνετε ότι πολύ εύκολα μπορεί αυτή η χρήση των λέξεων να οδηγήσει σε τέτοιες πράξεις βίας. Άρα, εδώ απαιτείται κάτι ευρύτερο: απαιτείται ένα συνολικότερο reset. Το reset δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την Αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι στο παρελθόν «είχε πει ότι οι μολότοφ είναι κακές “ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν”, ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεσαι αν μια μολότοφ είναι καλή. Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές».

Εκλογές, αυτοδυναμία και αντιπολίτευση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, την άνοιξη του 2027, και υποστήριξε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός.

«Επιμένω στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογώ γιατί υπό τις παρούσες συνθήκες αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω, επίσης, ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν και την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή, όμως, που έχουμε πετύχει δύο φορές την αυτοδυναμία, που είμαστε 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα, παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματά μας, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ ότι το να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Δεν είναι χίμαιρα. Δεν είναι σαν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Πρέπει κάποιος να είναι ρεαλιστής στην πολιτική, διότι ναι, κι εγώ μπορεί να θέλω να καρφώνω ανάποδα σαν τον Jordan, ας πούμε. Θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος αν μπορούσα να το κάνω, όμως δυσκολεύομαι λίγο», υπογράμμισε.

Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική και στην αντιπολίτευση, αναφέροντας ότι αυτό που βρίσκει «αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση είναι η αδιανόητη ιδεολογική ραστώνη. Έχουν μείνει κολλημένοι. Ποια είναι η απάντηση; “Να μειώσουμε τον ΦΠΑ και να δώσουμε 13η σύνταξη”. Καλά, βρε παιδιά, τίποτα άλλο δεν έχετε να μας πείτε; Εδώ αλλάζει ο κόσμος ολόκληρος. Δεν υποτιμώ, έχω αποδομήσει αυτές τις παρεμβάσεις, γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος. Όμως, τίποτα καινούργιο έχετε να μας πείτε; Δηλαδή, συνέχεια αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη, αλλά δείχνουν και ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν την περιπλοκότητα του κόσμου ή δείχνουν οποιαδήποτε διάθεση να ανοίξουν πέντε βιβλία, να συζητήσουν με δέκα σοβαρούς ανθρώπους και να προσπαθήσουν τουλάχιστον να αντιμετωπίσουν ή να επεξεργαστούν σε επίπεδο πιο βαθιάς σκέψης περίπλοκα προβλήματα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, επίσης, ότι δεν επιλέγει ο ίδιος τον πολιτικό του αντίπαλο.

«Δεν διαλέγω αντίπαλο. Ο ελληνικός λαός διάλεξε αντίπαλό μου στις εκλογές του 2023 τον κ. Τσίπρα», είπε και άσκησε εκ νέου κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό.

«Ο κ. Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την, ουσιαστικά, εντολή. Παραιτήθηκε. Παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον άλλον, τον οποίο φρόντισε να υπονομεύσει, για να επανέλθει τώρα με ένα καινούργιο κόμμα, πλην όμως με έναν πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλαχτα. Και με μια ομάδα ακόμα παντελώς άγνωστη, η οποία, όταν εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων, ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Τους αντιπάλους, τελικά, τους επιλέγει ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους. Ο ένας αντίπαλος τον οποίο διάλεξα και τον οποίο διαλέγω κάθε μέρα είναι τα πολλά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών και της χώρας, τα οποία καλούμαι να αντιμετωπίσω», σημείωσε.

Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα αποφασίσουν στις εκλογές του 2027 την κατανομή των ψήφων τους.

«Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός θα επιλέξει πώς θα κατανείμει τις ψήφους του στις εκλογές του 2027. Εγώ θα εξακολουθώ να μιλώ για την Ελλάδα του 2030 και θα εξακολουθώ να επιχειρηματολογώ ότι σήμερα -παρά την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα, χωρίς όμως ουσιαστικά να έχει αλλάξει, όπως σας είπα χαρακτηριστικά- το μόνο κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο, το οποίο μιλάει για τα μεγάλα προβλήματα της επόμενης μέρας, από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ενεργειακή μετάβαση μέχρι τις γεωπολιτικές αλλαγές, τη δημογραφική πρόκληση, τις περιφερειακές ανισότητες, αλλά προτείνει και λύσεις για τα προβλήματα αυτά, είναι η Νέα Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Οικονομία και διαθέσιμο εισόδημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον πολιτικό σχεδιασμό έως το 2030, τονίζοντας ότι έχει τη διάθεση και την ενέργεια να ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο, εφόσον αυτό το εγκρίνουν οι πολίτες.

«Έχω την εμπειρία πια, μετά από επτά και πλέον χρόνια, την όρεξη, τη διάθεση και την ενέργεια να κλείσω αυτόν τον κύκλο μέχρι το 2030, υπό την προϋπόθεση, προφανώς, ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτοί είναι ο τελικός κριτής», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο διαθέσιμο εισόδημα, στους μισθούς, στους φόρους, στα επιδόματα και στη λειτουργία της αγοράς.

«Πρέπει να προσεγγίσουμε πιο γρήγορα την Ευρώπη. Τελικά, αυτή η μακροοικονομική επιτυχία που αναγνωρίζεται από όλους πρέπει να γίνει κτήμα των ίδιων των πολιτών. Αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυξάνουμε ονομαστικούς μισθούς, μειώνουμε φόρους, άρα στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Βοηθάμε με στοχευμένα επιδόματα, καλή ώρα το επίδομα παιδιών -και αυτά στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα. Ταυτόχρονα φροντίζουμε ώστε η αγορά να λειτουργεί όσο πιο καλά γίνεται, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί μόνο ο ανταγωνισμός και η σωστή λειτουργία της αγοράς τελικά μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές με διατάγματα ή με διατιμήσεις, αυτά δοκίμασαν και στη Σοβιετική Ένωση και έμειναν με άδεια ράφια. Δεν λειτουργεί έτσι η σημερινή κοινωνία. Η αγορά, όμως, χρειάζεται εποπτεία, παρακολούθηση και παρέμβαση όποτε χρειάζεται, όπως το έχουμε κάνει. Δεν υπόσχομαι μαγικές λύσεις, αλλά αυτά τα οποία λέω είναι και επεξεργασμένα και κοστολογημένα», πρόσθεσε.

Σαμαράς και ελληνοτουρκικά

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι «η διαγραφή του κατέστη, δυστυχώς, αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει. Και, δυστυχώς, με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα».

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προβλέπει πολεμική σύγκρουση.

«Οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην περνά από το μυαλό οποιουδήποτε να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι προβλέπουμε πόλεμο ή ότι εκτιμούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα συμβεί, παρά το γεγονός ότι έχουμε προβεί σε όλες αυτές τις κινήσεις. Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός για να ενισχύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει την Ελλάδα για το τι θα κάνει με τις δικές της Ένοπλες Δυνάμεις -είναι απολύτως προφανές ότι και αυτή έχει δικαίωμα να εξοπλιστεί», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να παραμένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία.

«Οι δίαυλοι επικοινωνίας να είναι ανοιχτοί. Οι κρίσεις να αντιμετωπίζονται και να εκτονώνονται εν τη γενέσει και, όπου μπορούμε να βρίσκουμε ευκαιρίες να κάνουμε τη σχέση μας λειτουργική, να τις εκμεταλλευόμαστε», τόνισε.

«Εγώ θα εξακολουθώ πάντα να υποστηρίζω και να αγωνίζομαι για το γεγονός ότι είμαστε “καταδικασμένοι” από τη γεωγραφία μας να ζούμε μαζί ειρηνικά, ενίοτε και με τις διαφορές μας. Αλλά θα επιχειρώ πάντα να διαπραγματεύομαι με την Τουρκία από όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη βασική εκκρεμότητα με την Τουρκία, η οποία αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Όπως είπε, «η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα που έχει με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, από τη στιγμή που θα φύγουν τα υπόλοιπα θέματα από το τραπέζι, τα οποία δεν είμαι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να συζητήσω. Και ότι ναι, εάν λυθεί αυτό το ζήτημα, ταυτόχρονα η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια “γέφυρα” της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τούμπαλιν. Αλλά αν δεν λυθεί, θα υπάρχουν πάντα εμπόδια ως προς τις ευρωτουρκικές σχέσεις, διότι θα θίγονται ζωτικά ζητήματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια και την κυριαρχία δύο κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδος και της Κύπρου».