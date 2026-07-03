Μουντιάλ 2026: Η Ισπανία νίκησε την Αυστρία και προκρίθηκε άνετα στους «16» του θεσμού

Η Ισπανία προκρίθηκε με άνεση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς νίκησε την Αυστρία με 3-0 στο Λος Άντζελες, μπροστά σε 70.000 θεατές. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία ή την Κροατία το βράδυ της Δευτέρας (6/7) στο Ντάλας.

Η «Ρόχα» είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από τα πρώτα λεπτά και δεν επέτρεψε στην Αυστρία να δημιουργήσει ουσιαστικές απειλές. Η Ισπανία άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό, όταν ο Ογιαρθάμπαλ αξιοποίησε την ασίστ του Κουκουρέγια και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπαένα εκτέλεσε απευθείας φάουλ και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Γιαμάλ πήρε πρώτος το «ριμπάουντ», όμως ο Σλάγκερ τον σταμάτησε και κράτησε την Αυστρία μέσα στο παιχνίδι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ισπανία διατήρησε την πίεση και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 66ο λεπτό, ο Άλεξ Μπαένα κινήθηκε από την αριστερή πλευρά και έβγαλε σέντρα στην «καρδιά» της αυστριακής άμυνας. Ο Πέδρο Πόρο πήρε την κεφαλιά στην κίνηση και πέτυχε το πρώτο γκολ του με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, κάνοντας το 2-0.

Στο 84ο λεπτό, ο Αλάμπα απομάκρυνε πάνω στη γραμμή το σουτ του Γιαμάλ και στέρησε από τον νεαρό άσο της Μπαρτσελόνα την ευκαιρία να σκοράρει λίγο πριν αντικατασταθεί.

Η Ισπανία διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 89ο λεπτό. Ο κορυφαίος του αγώνα, Κουκουρέγια, έδωσε δεύτερη ασίστ στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος πλάσαρε τον Σλάγκερ και σφράγισε την πρόκριση της ομάδας του στην επόμενη φάση.

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

Κίτρινες : Πος

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πέδρο Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (90+3΄ Πουμπίλ), Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι (90+3΄ Φαμπιάν Ρουίθ), Γιαμάλ (85΄ Γκάβι), Όλμο (71΄ Μερίνο), Μπαένα (71΄ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ

ΑΥΣΤΡΙΑ (Ραλφ Ράγκνιγκ): Αυστρία: Αλεξάντερ Σλάγκερ, Πος (85΄ Πρας), Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ, Σάιβαλντ (46΄ Γκρίλιτς), Ξάβερ Σλάγκερ (46΄ Τσουκουεμέκα), Σμιντ (60΄ Κάλαϊτιτς), Βάνερ, Σάμπιτζερ, Γκρέγκοριτς (60΄ Αρναούτοβιτς)