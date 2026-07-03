Ινδονησία: Ζευγάρι μαστιγώθηκε δημόσια 21 φορές επειδή φιλήθηκε σε live μετάδοση στο TikTok – Λιποθύμησε από τους πόνους η γυναίκα

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Μια υπόθεση εφαρμογής του νόμου της Σαρία συγκλονίζει την επαρχία Ατσέχ της Ινδονησίας, όπου για πρώτη φορά επιβλήθηκε η ποινή του δημόσιου μαστιγώματος για δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια γυναίκα κατέρρευσε και έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της δημόσιας εκτέλεσης της ποινής της, η οποία της επιβλήθηκε επειδή φίλησε τον σύντροφό της κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok.

Βίντεο με σκληρές εικόνες

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν τη γυναίκα να γονατίζει και να ουρλιάζει από τον πόνο, καθώς ένας μασκοφόρος αστυνομικός της Σαρία κατεβάζει επανειλημμένα το ραβδί από μπαμπού στην πλάτη της.

Το πρόσωπό της συσπάται σε κάθε χτύπημα, μέχρι που η τιμωρία γίνεται αφόρητη και χάνει τις αισθήσεις της.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν το μαστίγωμα, με ορισμένους μάλιστα να φωνάζουν προς τους αξιωματούχους που εκτελούσαν την ποινή να «χτυπούν πιο δυνατά», περιγράφει η Daily Mail.



Παραμένει ασαφές πόσα από τα 21 μαστιγώματα, στα οποία είχε καταδικαστεί, πρόλαβε να δεχτεί η γυναίκα πριν λιποθυμήσει. Στα πλάνα φαίνεται να καταρρέει στο έδαφος κρατώντας την πλάτη της, ενώ μια γυναίκα πίσω της σπεύδει να την πιάσει.

Στη συνέχεια, παρέμεινε ακίνητη στο πάτωμα καθώς ένας διασώστης την εξέταζε για να διαπιστώσει αν ήταν σε θέση να συνεχιστεί η τιμωρία.

Ακόμα και αν χρειαστεί ιατρική περίθαλψη, δεν θα γλιτώσει την ποινή, καθώς οι εναπομείναντες ραβδισμοί αναβάλλονται για όταν κριθεί αρκετά καλά στην υγεία της ώστε να ολοκληρωθεί το μαστίγωμα.

Σειρές αστυνομικών παρακολουθούσαν την τιμωρία από τις θέσεις τους καθώς αυτή εκτελούνταν σε δημόσια θέα. Από την ίδια διαδικασία πέρασε και ο σύντροφός της για το ίδιο live στο TikTok, ενώ άλλοι τέσσερις δέχτηκαν επίσης μαστιγώματα.

Η πρώτη καταδίκη για τα social media

Σύμφωνα με το Associated Press, το ζευγάρι, ένας 22χρονος άνδρας και μια 25χρονη γυναίκα, συνελήφθη τον Απρίλιο, αφότου η ζωντανή μετάδοση της 27ης Φεβρουαρίου –κατά την οποία φιλιούνταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο στην Μπάντα Ατσέχ– έγινε viral, προκαλώντας σωρεία καταγγελιών προς τις τοπικές αρχές της Σαρία.

Τουλάχιστον εκατό άνθρωποι έγιναν μάρτυρες του δημόσιου μαστιγώματος, το οποίο εκτελέστηκε από μια ομάδα ατόμων που φορούσαν ράσα και κουκούλες, πάνω σε μια ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα στο αστικό πάρκο Μπουστανουσαλατίν της Μπάντα Ατσέχ.

Το ζευγάρι που μαστιγώθηκε την Πέμπτη είχε καταδικαστεί αρχικά σε 25 ραβδισμούς έκαστος, ωστόσο η ποινή μειώθηκε τελικά στα 21 χτυπήματα, καθώς τους αφαιρέθηκαν τέσσερις εναπομείναντες ραβδισμοί λόγω της τετράμηνης παραμονής τους στη φυλακή.

Παράλληλα, το δικαστήριο προχώρησε στην κατάσχεση ενός κινητού τηλεφώνου και μιας συσκευής USB που περιείχαν το επίμαχο βίντεο από τη ζωντανή ροή του TikTok, ως αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ορίστηκε να καταστραφούν.

«Παραβίασαν ξεκάθαρα την ισλαμική σαρία», ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Σαρία της πόλης, Μουχάμαντ Ριζάλ.

Πρόσθεσε ότι ήταν η πρώτη φορά σε αυτή τη θρησκευτικά συντηρητική επαρχία που άνθρωποι τιμωρήθηκαν για παραβίαση του νόμου της Σαρία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πράξεις σωματικής οικειότητας, όπως το φιλί, η αγκαλιά ή το άγγιγμα μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν είναι παντρεμένοι, απαγορεύονται στο Ατσέχ, τη μοναδική επαρχία της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας που εφαρμόζει μια εκδοχή του ισλαμικού νόμου.

Η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με μουσουλμανική πλειονότητα, αλλά αναγνωρίζει επίσημα έξι θρησκείες καθώς και αυτόχθονες πεποιθήσεις.

Διεθνής κατακραυγή

Η καταδίκη προκάλεσε την άμεση αντίδραση των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ινδονησία, Χαερίλ Χαλίμ, δήλωσε ότι η τιμωρία του ζευγαριού ήταν «μια φρικιαστική πράξη διάκρισης».

«Αυτό δείχνει ότι ο Ισλαμικός Ποινικός Κώδικας του Ατσέχ (Qanun Jinayat) έχει επεκτείνει την εμβέλειά του για να στοχεύσει ειρηνικές εκφράσεις στον ψηφιακό χώρο με το μαστίγωμα του νεαρού ζευγαριού», ανέφερε σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση να τερματίσει τη χρήση του μαστιγώματος, προσθέτοντας ότι η σωματική τιμωρία «δεν έχει θέση σε μια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία».

Παράλληλα, η Διεθνής Αμνηστία σημείωσε σε ανακοίνωσή της: «Το μαστίγωμα αντίκειται στο σύνταγμα της Ινδονησίας και παραβιάζει σαφώς το διεθνές δίκαιο και τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Συνιστά μια σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική τιμωρία και μπορεί να ισοδυναμεί με βασανιστήριο κατά παράβαση της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλων διεθνών συμφώνων, στα οποία η Ινδονησία είναι συμβαλλόμενο κράτος».

Το μαστίγωμα, αν και δεν αποτελεί νόμιμη μορφή τιμωρίας στην υπόλοιπη Ινδονησία, διατηρεί ισχυρή υποστήριξη στο Ατσέχ, όπου εισήχθη το 2002, με επιπλέον διατάξεις να προστίθενται το επόμενο έτος, όπως η απαγόρευση να βρίσκεται κανείς μόνος με άτομο του αντίθετου φύλου που δεν είναι σύζυγος ή συγγενής.

Το 2018, η επαρχία ξεκίνησε διαβουλεύσεις με το κοινό για το αν θα έπρεπε να εισαγάγει τον αποκεφαλισμό ως τιμωρία, αν και η κεντρική κυβέρνηση της Ινδονησίας προειδοποίησε ότι τέτοια σχέδια δεν θα επιτρέπονταν βάσει του εθνικού δικαίου.