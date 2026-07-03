Αφροδίτη Νέστορα: Σε ελεγχόμενη κατάσταση στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Παπανικολάου – Πότε παίρνει εξιτήριο

Η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, νοσηλεύεται σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της, Βάγιας. Οι Παναγιώτης Νέστορας και Γ.Π. έλαβαν εξιτήριο από το Ιπποκράτειο, ενώ η Ε.Π. συνεχίζει τη νοσηλεία της στην Καρδιολογική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, νοσηλεύεται σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Παπανικολάου, μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό. Εκτιμάται ότι θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.
  • Από την επίθεση οδηγήθηκε στον θάνατο η μητέρα της, Βάγια, ενώ οι ασθενείς Παναγιώτης Νέστορας και ο κ. Γ.Π. έλαβαν εξιτήριο από το «Ιπποκράτειο».
  • Η κα Ε.Π. συνεχίζει τη νοσηλεία της στη Β’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ- Στεφανιαία Μονάδα σε πολύ καλή και καθαρή κλινική κατάσταση, εν αναμονή των απαραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων.

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Σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται, από χθες το μεσημέρι, στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται ότι από την εμπρηστική επίθεση οδηγήθηκε στον θάνατο η μητέρα της, Βάγια.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της είναι καλή, δεν παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια και υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων, ενώ εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.

Η ανακοίνωση του «Ιπποκράτειου» για τον Παναγιώτη Νέστορα και τους άλλους τραυματίες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ιπποκράτειου» στη Θεσσαλονίκη, οι ασθενείς Παναγιώτης Νέστορας και ο κ. Γ.Π. έλαβαν σήμερα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα καθώς «αντιμετωπίστηκε η αναπνευστική δυσχέρειά τους από την εισπνοή καπνού και η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε πλήρως αποκατασταθείσα από την επιστημονική ομάδα των θεράποντων ιατρών».

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Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι η κα Ε.Π. «συνεχίζει τη νοσηλεία της στη Β’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ- Στεφανιαία Μονάδα σε πολύ καλή και καθαρή κλινική κατάσταση μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις».

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