Αφροδίτη Νέστορα: Σε ελεγχόμενη κατάσταση στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Παπανικολάου – Πότε παίρνει εξιτήριο

Σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται, από χθες το μεσημέρι, στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται ότι από την εμπρηστική επίθεση οδηγήθηκε στον θάνατο η μητέρα της, Βάγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της είναι καλή, δεν παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια και υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων, ενώ εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.

Η ανακοίνωση του «Ιπποκράτειου» για τον Παναγιώτη Νέστορα και τους άλλους τραυματίες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ιπποκράτειου» στη Θεσσαλονίκη, οι ασθενείς Παναγιώτης Νέστορας και ο κ. Γ.Π. έλαβαν σήμερα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα καθώς «αντιμετωπίστηκε η αναπνευστική δυσχέρειά τους από την εισπνοή καπνού και η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε πλήρως αποκατασταθείσα από την επιστημονική ομάδα των θεράποντων ιατρών».

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι η κα Ε.Π. «συνεχίζει τη νοσηλεία της στη Β’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ- Στεφανιαία Μονάδα σε πολύ καλή και καθαρή κλινική κατάσταση μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις».