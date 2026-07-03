ΗΠΑ: Ακραίος καύσωνας «απειλεί» τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια της Αμερικής – «Καμίνι» η Νέα Υόρκη, «ψήνεται» η Ουάσινγκτον

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Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά επικίνδυνο κύμα καύσωνα πλήττει τις ανατολικές και κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και αναγκάζοντας τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα ενόψει των εορτασμών Σαββατοκύριακου, για «250 χρόνια της Αμερικής».

Η ακραία ζέστη και η αποπνικτική υγρασία έχουν θέσει σε κατάσταση συναγερμού περίπου 163 εκατομμύρια πολίτες, ενώ οι θερμοκρασίες που καταγράφονται «γκρεμίζουν» ιστορικά ρεκόρ πολλών δεκαετιών.

Η ζέστη που έπληξε αρχικά τις μεσοδυτικές πολιτείες έχει πλέον επεκταθεί στις βορειοανατολικές και μεσοατλαντικές περιοχές, με τις προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες να παραμένουν σε ισχύ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε σαφή προειδοποίηση για τους κινδύνους της παρατεταμένης έκθεσης, τονίζοντας: «Αυτό το επίπεδο σπάνιας και μεγάλης διάρκειας ζέστης, με ελάχιστη ή καθόλου ανακούφιση κατά τη διάρκεια της νύχτας, επηρεάζει οποιονδήποτε δεν διαθέτει αποτελεσματική ψύξη ή/και επαρκή ενυδάτωση».

«Καμίνι» η Νέα Υόρκη

Η επιθετική εισβολή της ζέστης σάρωσε την περιοχή της Νέας Υόρκης, καθώς ο καιρός προκάλεσε ασφυκτική κατάσταση στα βορειοανατολικά την Πέμπτη, διαταράσσοντας τα ταξίδια και προκαλώντας τη λήψη έκτακτων μέτρων.

Το κύμα καύσωνα κατέρριψε ρεκόρ, πολλά από τα οποία είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια ενός άλλου αποπνικτικού καλοκαιριού πριν από σχεδόν 60 χρόνια.

Η θερμοκρασία στο Σέντραλ Παρκ έφτασε τους 37,8°C μέχρι τις 2 μ.μ. την Πέμπτη, σύμφωνα με την NWS.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε τέτοια θερμοκρασία στο σημείο από τις 18 Ιουλίου 2012, ισοφαρίζοντας παράλληλα το ημερήσιο ρεκόρ που κρατούσε από το 1966.

Η ίδια κατάσταση επικράτησε και στα αεροδρόμια της περιοχής:

Το αεροδρόμιο LaGuardia στο Κουίνς άγγιξε τους 40°C , ξεπερνώντας το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ των 38,3 βαθμών από το 1966 .

στο Κουίνς άγγιξε τους , ξεπερνώντας το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ των 38,3 βαθμών από το . Στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy (JFK) , ο υδράργυρος έφτασε τους 38,9°C , καταρρίπτοντας το αντίστοιχο ρεκόρ των 38,3 βαθμών, επίσης από το 1966 .

, ο υδράργυρος έφτασε τους , καταρρίπτοντας το αντίστοιχο ρεκόρ των 38,3 βαθμών, επίσης από το . Το Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty σημείωσε 40°C, σπάζοντας το ημερήσιο ρεκόρ των 39,4 βαθμών που κρατούσε από το μακρινό 1901.

Σύμφωνα με την NWS, περίπου 163 εκατομμύρια άνθρωποι –από το Μιζούρι έως το Μέιν και νότια μέχρι το Μισισιπί– ζουν σε περιοχές που βίωσαν επικίνδυνη ζέστη την Πέμπτη.

Το μεγαλύτερο μέρος του καιρικού συστήματος που έπληξε τις μεσοδυτικές πολιτείες επεκτάθηκε στα βορειοανατολικά, στέλνοντας τις προγνώσεις «κινδύνου ζέστης» σε μεγάλες πόλεις –συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, της Ουάσιγκτον, της Φιλαδέλφειας, του Πίτσμπουργκ και της Ατλάντα– στην πιο ακραία κατηγορία κινδύνου μέχρι το Σάββατο.

Οι θερμοκρασίες σε αυτές τις πόλεις κυμαίνονταν γύρω στους 37,7 βαθμούς Κελσίου ήδη από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Παρέμβαση Μαμντάνι

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο 34χρονος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, απηύθυνε επείγουσα έκκληση στους πολίτες να ρυθμίσουν τα κλιματιστικά τους στους 25°C, να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος και να βγάλουν από την πρίζα τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούν, καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

«Νέα Υόρκη: Κάνει ζέστη εκεί έξω και το ηλεκτρικό δίκτυο εργάζεται υπερωρίες για να μας κρατήσει δροσερούς», έγραψε ο Μαμντάνι.

«Ρυθμίστε το κλιματιστικό σας στους 25 βαθμούς, σβήστε τα φώτα και τις ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε και βγάλτε από την πρίζα ό,τι μπορείτε», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι και η ίδια η πόλη λαμβάνει μέτρα για τη μείωση της ζήτησης ενέργειας. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία στα κυβερνητικά κτίρια διατηρείται σταθερά στους 25,5 βαθμούς, τα φώτα χαμηλώνουν ή σβήνουν κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης.

«Ένα σταθερό δίκτυο σημαίνει ότι ο κλιματισμός παραμένει σε λειτουργία και σώζονται ζωές», σημείωσε στην ανάρτησή του. «Ας μειώσουμε τη ζήτηση –και ας ξεπεράσουμε τη ζέστη– μαζί».

New York: it’s hot out there, and the power grid is working overtime to keep us cool. Set your AC to 78 degrees, turn off lights/electronics you’re not using, and unplug what you can. Our City is doing its part too: maintaining the 78 degrees rule in our buildings,… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 1, 2026



Νωρίτερα, ο Μαμντάνι είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο προειδοποιώντας τους κατοίκους για το επερχόμενο κύμα καύσωνα, το οποίο περιέγραψε ως το πλέον ακραίο που έχει βιώσει η Νέα Υόρκη εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

«Ήταν ένας υπέροχος μήνας για να είναι κανείς θαυμαστής της Νέας Υόρκης, αλλά αυτή την εβδομάδα τα πράγματα πρόκειται να γίνουν πολύ πιο δύσκολα», δήλωσε στο βίντεο. «Μπαίνουμε σε αυτό που θα μπορούσε να είναι το πιο ακραίο κύμα καύσωνα που έχει δει η πόλη εδώ και πάνω από δέκα χρόνια».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αγγίξουν τους 38°C, με την αίσθηση της ζέστης (δείκτης δυσφορίας) να φτάνει έως και τους 44,4°C, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε σε αυτή τη ζέστη είναι να μείνετε σε εσωτερικούς χώρους με κλιματισμό», τόνισε, προσθέτοντας ότι η οδηγία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα, καθώς και για τα κατοικίδια.

«Αν δεν έχετε κλιματιστικό ή αν το δικό σας απλώς δεν αποδίδει αρκετά, βρείτε ένα από τα κέντρα δροσιάς της Νέας Υόρκης», σημείωσε.

«Και αν τύχει να παντρεύεστε στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, θα μείνετε μέσα και θα παραμείνετε δροσεροί, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα που πρέπει να δοθεί για την πόλη γενικότερα».

Here’s what you should know about the historic heat wave headed our way. Especially if you’re (hypothetically) having your wedding at MSG this weekend. pic.twitter.com/5ZavG3m6DU — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 1, 2026



Η δήλωση αυτή έγινε με φόντο τις πληροφορίες που θέλουν την ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ και τον παίκτη του NFL, Τράβις Κέλσι, να τελούν τον γάμο τους στο διάσημο στάδιο της Νέας Υόρκης, Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, την Παρασκευή.

«Ψήνεται» η Ουάσινγκτον

Νοτιότερα, στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον ενδέχεται να καταγράψει τετραήμερο σερί με θερμοκρασίες 38°C, κάτι που έχει συμβεί μόλις δύο φορές στο παρελθόν.

Λόγω των ακραίων συνθηκών, η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό θα επιτραπεί να παρευρεθεί στην πρόβα για τη συναυλία της 4ης Ιουλίου, εκφράζοντας ανησυχίες για τη συγκέντρωση πολιτών κάτω από τον καυτό ήλιο.

Στα ύψη ο δείκτης δυσφορίας

Οι δείκτες θερμότητας (heat indexes) –που μετρούν την αίσθηση της ζέστης στον οργανισμό με βάση τη θερμοκρασία και την υγρασία– εκτινάχθηκαν στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό σημαίνει ότι οι θερμικές κράμπες ή η θερμική εξάντληση είναι πιθανές, ενώ η θερμοπληξία είναι ορατή σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης ή σωματικής δραστηριότητας.

Ένας μετεωρολογικός σταθμός στο Μπρούκλιν κατέγραψε δείκτη δυσφορίας 42,7°C, ένα όριο που ήταν αρκετά διαδεδομένο σε ολόκληρη την Ανατολική Ακτή.

Η ζέστη θα επιμείνει την Παρασκευή, ενώ η κακή ποιότητα του αέρα αναμένεται να επιδεινώσει τους κινδύνους για την υγεία.

Οι αξιωματούχοι της πόλης της Νέας Υόρκης δήλωσαν ότι ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα (AQI) προβλεπόταν να φτάσει σε επίπεδα που θεωρούνται ανθυγιεινά για τις ευαίσθητες ομάδες από τις 11 π.μ. έως τις 11 μ.μ. τοπική ώρα.

Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους και άτομα με αναπνευστικές παθήσεις.

Σε μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών περιοχών, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να πέσει πολύ κάτω από τους 26,6°C κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής.

Μέχρι το Σάββατο, πολλοί άνθρωποι θα βρεθούν πιθανότατα αντιμέτωποι με την τρίτη ή τέταρτη συνεχόμενη ημέρα αυστηρών προειδοποιήσεων να αποφεύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

«Η επικίνδυνη ζέστη, που καταρρίπτει ρεκόρ», αναμένεται να συνεχιστεί την Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να είναι παρόμοιες με εκείνες που καταγράφηκαν την Πέμπτη, με τις μέγιστες τιμές το απόγευμα να κυμαίνονται μεταξύ 35°C και 38°C.

Παράλληλα, οι αρχές προειδοποίησαν ότι, «Ο δείκτης θερμότητας, ένα μέτρο του πόσο πραγματικά ζεστά αισθάνεται κανείς έξω, θα μπορούσε να φτάσει έως και τους 46°C».