Γαλλία: Ο καύσωνας του Ιουνίου άφησε πίσω του τουλάχιστον 2.025 νεκρούς – Aύξηση κατά 91% των θανάτων στα σπίτια

Στους 2.025 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι επιπλέον θάνατοι στη Γαλλία εξαιτίας του πρόσφατου κύματος καύσωνα του Ιουνίου, με την υπουργό Υγείας να προειδοποιεί για πιθανώς μεγαλύτερο τελικό απολογισμό. Ιδιαίτερη αύξηση παρατηρήθηκε στους θανάτους ανθρώπων μεγαλύτερων των 45 ετών και στους θανάτους στα σπίτια.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία καύσωνας
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 2.025 ανέρχονται οι επιπλέον θάνατοι στη Γαλλία εξαιτίας του πρόσφατου κύματος καύσωνα, με αύξηση 91% στους θανάτους στο σπίτι.
  • Ο καύσωνας προκάλεσε σκηνές χάους στα καταστήματα για ανεμιστήρες και κλιματιστικά, ενώ οι παρεμβάσεις για θερμοπληξία και αφυδάτωση αυξήθηκαν κατακόρυφα.
  • Ο καύσωνας του Ιουνίου θεωρείται πιο έντονος από αυτόν του 2003, όμως οι επιπτώσεις του στην υγεία ήταν λιγότερο σοβαρές.

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Στους 2.025 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι επιπλέον θάνατοι στη Γαλλία εξαιτίας του πρόσφατου κύματος καύσωνα, σύμφωνα με τη δήλωση της υπουργού Υγείας, Στεφανί Ριστ, η οποία προειδοποίησε ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

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Όπως είπε η ίδια στο δίκτυο TF1, υπήρξε μια ιδιαίτερη αύξηση στους θανάτους ανθρώπων μεγαλύτερων των 45 ετών.

Η γεωγραφική κατανομή και η υποτίμηση των στοιχείων

Η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων στη Γαλλία αυξήθηκε κατά σχεδόν 30% και κατά 62% μόνο στην περιοχή του Παρισιού την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου, στην κορύφωση του καύσωνα.

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Στην τελευταία της έκθεση, η υπηρεσία ανέφερε «αύξηση 29,1%, που αντιστοιχεί σε 2.025 επιπλέον θανάτους σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα», προσθέτοντας ότι αυτός ο τελευταίος αριθμός ήταν σίγουρα «υποτιμημένος».

Η εκτίμηση του αριθμού των νεκρών βασίζεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικά πιστοποιητικά θανάτου, τα οποία αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από τους μισούς θανάτους σε εθνικό επίπεδο.

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Η αύξηση του 30%, ωστόσο, είναι πιο αντιπροσωπευτική της κλίμακας των συνεπειών στην υγεία αυτού του καύσωνα, ο οποίος έπληξε τη Γαλλία για περίπου δέκα ημέρες και αποδείχθηκε πρωτοφανής, με τρεις από τις πιο ζεστές ημέρες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Ραγδαία αύξηση των θανάτων στα σπίτια

«Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μεταξύ αυτών των 2.025 θανάτων, (…) υπάρχει αύξηση 91% στους θανάτους στο σπίτι σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα», δήλωσε η υπουργός Υγείας.

Ο πρωτοφανής καύσωνας που έπληξε τη Γαλλία στα τέλη Ιουνίου δημιούργησε αφόρητες συνθήκες σε πολλά σπίτια. Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται ξανά για το Σαββατοκύριακο.

Φωτογραφία: AP

Σκηνές χάους στα καταστήματα και πίεση στο σύστημα υγείας

Χθες, εκτυλίχτηκαν σκηνές χάους με σπρωξίματα και καβγάδες, στα καταστήματα που έβγαλαν σε προσφορά 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά.

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, οι παρεμβάσεις για τη θερμοπληξία και την αφυδάτωση αυξήθηκαν έξι και τέσσερις φορές αντίστοιχα, σύμφωνα με την οργάνωση SOS Médecins.

Η σύγκριση με το φονικό καύσωνα του 2003

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι υγειονομικές αρχές και η κυβέρνηση τονίζουν το πρόβλημα των θανάτων στο σπίτι κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Ο καύσωνας του 2003 σκότωσε 15.000 ανθρώπους στη Γαλλία, κυρίως ηλικιωμένους, πολλοί από τους οποίους πέθαναν σε οίκους ευγηρίας, αλλά και στα σπίτια τους.

Ο καύσωνας του Ιουνίου θεωρείται πιο έντονος, αλλά οι επιπτώσεις του στην υγεία ήταν λιγότερο σοβαρές, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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