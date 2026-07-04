Διευθυντής τράπεζας στη Νότια Κορέα υπεξαίρεσε 45.000 δολάρια βάζοντας παιδικά χαρτονομίσματα στο θησαυροφυλάκιο

Ένας διευθυντής τραπεζικού καταστήματος στη Νότια Κορέα υπεξαίρεσε 70 εκατομμύρια γουόν (περίπου 45.000 δολάρια) αντικαθιστώντας γνήσια χαρτονομίσματα με παιδικά χαρτονομίσματα-παιχνίδια που απεικόνιζαν καρτουνίστικα ζώα. Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν ένας υπάλληλος παρατήρησε την ασυνήθιστη συμπεριφορά του διευθυντή, οδηγώντας στην απόλυσή του και την επιστροφή των χρημάτων από την τράπεζα.

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Διεθνή Νέα

Η περίεργη συμπεριφορά του έδωσε το έναυσμα για την έναρξη των ερευνών
Πηγή: Chosun Daily
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας διευθυντής τραπεζικού καταστήματος στη Νότια Κορέα υπεξαίρεσε περίπου 45.000 δολάρια, αντικαθιστώντας γνήσια χαρτονομίσματα με παιδικά χαρτονομίσματα-παιχνίδια που απεικόνιζαν καρτουνίστικα ζώα.
  • Ο διευθυντής φέρεται να αφαιρούσε σταδιακά μετρητά από το θησαυροφυλάκιο και στη θέση τους τοποθετούσε ψεύτικα χαρτονομίσματα. Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν ένας υπάλληλος παρατήρησε την ασυνήθιστη συμπεριφορά του.
  • Ο διευθυντής απολύθηκε και επέστρεψε το σύνολο των χρημάτων που είχε υπεξαιρέσει, με την τράπεζα να διαχειρίζεται την υπόθεση εσωτερικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο βρήκε ένας διευθυντής τραπεζικού καταστήματος στη Νότια Κορέα, για να υπεξαιρεί χρήματα από το θησαυροφυλάκιο, καθώς αντικαθιστούσε τα γνήσια χαρτονομίσματα με παιδικά χαρτονομίσματα-παιχνίδια, που απεικόνιζαν πάπιες, αρκούδες και άλλα ζώα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε υποκατάστημα της Saemaul Credit Union στην πόλη Γκιόνγκτζου, στην επαρχία Βόρειο Γκιόνγκσανγκ. Σύμφωνα με νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, ο διευθυντής υπεξαίρεσε περισσότερα από 70 εκατομμύρια γουόν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 45.000 δολάρια.

Πώς έστησε την απάτη

Ο διευθυντής φέρεται να αφαιρούσε σταδιακά μετρητά από το θησαυροφυλάκιο και στη θέση τους τοποθετούσε ψεύτικα χαρτονομίσματα, τα οποία είχε αγοράσει μέσω διαδικτύου. Παρά το γεγονός ότι οι απομιμήσεις δεν έμοιαζαν ιδιαίτερα με τα πραγματικά χαρτονομίσματα των 50.000 γουόν, δεν εντοπίστηκαν άμεσα, καθώς, σύμφωνα με την Chosun Daily,  στο μικρό τραπεζικό κατάστημα δεν πραγματοποιούνταν ουσιαστικοί έλεγχοι στο περιεχόμενο του θησαυροφυλακίου.

Ο ίδιος είχε αναλάβει προσωπικά την καθημερινή διαχείριση και κατάθεση των χρημάτων, γεγονός που του επέτρεπε να αντικαθιστά σταδιακά τα γνήσια χαρτονομίσματα χωρίς να κινεί υποψίες.

Τα ψεύτικα χαρτονομίσματα έγιναν viral

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα ίδια τα ψεύτικα χαρτονομίσματα, καθώς αντί για τα επίσημα σχέδια του νοτιοκορεατικού νομίσματος απεικόνιζαν πολύχρωμες πάπιες, αρκούδες και άλλα ζώα – καρτούν.

Φωτογραφίες και βίντεο από τα χαρτονομίσματα κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έγιναν γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ, ότι ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς πως παρέμειναν απαρατήρητα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Δεν έχει γίνει γνωστό για πόσο χρονικό διάστημα συνεχιζόταν η υπεξαίρεση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας υπάλληλος παρατήρησε την ασυνήθιστη συμπεριφορά του διευθυντή και ενημέρωσε τη διοίκηση της τράπεζας.

Ακολούθησε εσωτερική έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε η αντικατάσταση των γνήσιων χαρτονομισμάτων με τα παιδικά χαρτονομίσματα-παιχνίδια. Ο διευθυντής φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του.

Η απόλυση και η επιστροφή των χρημάτων

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Saemaul Credit Union, επέλεξε να διαχειριστεί την υπόθεση εσωτερικά και δεν ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι ο διευθυντής απολύθηκε, επέστρεψε το σύνολο των χρημάτων που είχε υπεξαιρέσει και η υπόθεση θεωρείται πλέον λήξασα από την τράπεζα.

 

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