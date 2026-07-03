Μαρινάκης: Η ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο έγινε αποδεκτή και από την κοινωνία των πολιτών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στους «Διαλόγους της Νισύρου», αναφέρθηκε στον ρόλο των social media στην πολιτική, στην τοξικότητα του πολιτικού λόγου, στην ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο και στα fake news. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του που η πρόταση για ταυτοποίηση των χρηστών έχει γίνει αποδεκτή και από την κοινωνία των πολιτών, ενώ τόνισε τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Δημοκρατία.

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Παύλος Μαρινάκης
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στους «Διαλόγους της Νισύρου», αναφέρθηκε στον ρόλο των social media στην πολιτική, στην τοξικότητα του πολιτικού λόγου, στην ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο και στα fake news.
  • Επανέλαβε την ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «αυτή η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή και από την κοινωνία των πολιτών».
  • Σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χρήση της «ελλοχεύει κινδύνους για τη Δημοκρατία», αναφέροντας το ενδεχόμενο δημιουργίας ψεύτικων βίντεο πριν από εκλογές.

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Στο ρόλο των social media στην πολιτική, στην τοξικότητα στον πολιτικό λόγο, στην ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο, όπως επίσης και στα fake news, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης το βράδυ της Παρασκευής (3/7) στους «Διαλόγους της Νισύρου».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι μπορεί οι νέοι σήμερα να έχουν λάβει συνολικά απόσταση από το πολιτικό σύστημα, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν υιοθετεί την άποψη ότι είναι απολιτίκ. Συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε ότι δεν ταυτίζονται με τους εκπροσώπους τους πολιτικού συστήματος, καθώς αισθάνονται ότι πλέον δεν έχουν να τους προσφέρουν κάτι. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η τακτική της πλειοδοσίας των παροχών απομακρύνει περισσότερο τους νέους από την πολιτική.

Αναφερόμενος στην τοξικότητα στο σύγχρονο πολιτικό λόγο, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση έχει πέσει θύμα του. Ανέφερε ως παράδειγμα τους «εκφραστές του κινήματος του ξυλολίου», του πιο «επαίσχυντου κινήματος» όπως είπε χαρακτηριστικά, το οποίο αφορά σε ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που διερευνά η δικαιοσύνη.

Επανέλαβε την ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αυτή η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή και από την κοινωνία των πολιτών.

Ερωτηθείς για το εάν γίνεται σήμερα πολιτικός διάλογος ή το κάθε κόμμα απευθύνεται στο δικό του κοινό, απάντησε ότι η τακτική αυτή οδηγεί τα κόμματα σε δημοσκοπική συρρίκνωση. Έφερε ως παράδειγμα το διάλογο που γίνεται για τα οικονομικά και τις μεγάλες κρίσεις όπου γίνονται απλοϊκές αναλύσεις και παροχές από το «λεφτόδεντρο».

Σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη είπε ότι η χρήση της ελλοχεύει κινδύνους για τη Δημοκρατία. Μίλησε για το ενδεχόμενο δημιουργίας βίντεο για έναν πολιτικό λίγες μέρες πριν από τις εκλογές με ψεύτικο υλικό, το οποίο μπορεί να επηρεάσει ψηφοφόρους, να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα και άρα να πλήξει τη Δημοκρατία.

Το διάλογο με τον κ. Μαρινάκη, στη θεματική «Δημοκρατία 2030, Αναστοχασμός για τον Πολιτικό Διάλογο, τα Κόμματα και την Ποιότητα της Δημοκρατίας» έκανε ο δημοσιογράφος κ. Σταύρος Παπαντωνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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