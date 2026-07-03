ΠΑΣΟΚ: Κύριε Πρωθυπουργέ όταν θα χρειαστεί να σηκώσετε το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;

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«Μετά τη συνέντευξη του κ. Ντόκου και την προσβλητική και περιπαικτική για την Ελλάδα ανάρτηση των φαρσέρ, η χώρα διασύρεται με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.

«Αφού ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει τη στοιχειώδη ευθιξία να αποπέμψει τον κ. Ντόκο, μπορεί τουλάχιστον για λόγους ακριβολογίας να μετονομάσει τον θεσμικό του ρόλο από γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας σε γενικό γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει:

«Κύριε Πρωθυπουργέ όταν θα χρειαστεί να σηκώσετε το τηλέφωνο στις τρεις η ώρα τα ξημερώματα, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;».