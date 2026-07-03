ΠΑΣΟΚ: Κύριε Πρωθυπουργέ όταν θα χρειαστεί να σηκώσετε το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, επέκρινε τον Πρωθυπουργό για τον κ. Ντόκο μετά τη συνέντευξή του και την «προσβλητική» ανάρτηση φαρσέρ, τονίζοντας ότι η χώρα διασύρεται με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Το ΠΑΣΟΚ ζητά την αποπομπή του κ. Ντόκου ή τη μετονομασία του ρόλου του σε γενικό γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας.

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Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει πως «η χώρα διασύρεται με ευθύνη του Πρωθυπουργού» μετά τη συνέντευξη του κ. Ντόκου και την ανάρτηση των φαρσέρ.- Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει τον κ. Ντόκο ή, εναλλακτικά, να μετονομάσει τον ρόλο του από γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας σε «γενικό γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας».- Ο κ. Τσουκαλάς καταλήγει με το ερώτημα προς τον Πρωθυπουργό: «Κύριε Πρωθυπουργέ όταν θα χρειαστεί να σηκώσετε το τηλέφωνο στις τρεις η ώρα τα ξημερώματα, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;».

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«Μετά τη συνέντευξη του κ. Ντόκου και την προσβλητική και περιπαικτική για την Ελλάδα ανάρτηση των φαρσέρ, η χώρα διασύρεται με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.

«Αφού ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει τη στοιχειώδη ευθιξία να αποπέμψει  τον κ. Ντόκο, μπορεί τουλάχιστον για λόγους ακριβολογίας να μετονομάσει τον θεσμικό του ρόλο από γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας σε γενικό γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει:

«Κύριε Πρωθυπουργέ όταν θα χρειαστεί να σηκώσετε το τηλέφωνο στις τρεις η ώρα τα ξημερώματα, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;».

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