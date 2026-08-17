Ελληνική Λύση: «Η ΝΔ ληστεύει μέσω της υπερφορολόγησης τους Έλληνες για να τους επιστρέψει “ψίχουλα” και να υποκλέψει την ψήφο τους»

«Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για το πρωτογενές πλεόνασμα – μαμούθ 5,7 δισ. το επτάμηνο, εκ των οποίων τα 2 δισ. συνιστούν “υπερπλεόνασμα”, προερχόμενο από την ιλιγγιώδη αύξηση κόστους ζωής που φτωχοποιεί τους Έλληνες, αποδεικνύει ότι η ακρίβεια είναι κεντρική πολιτική της ΝΔ η οποία ληστεύει μέσω της υπερφορολόγησης τους Έλληνες για να τους επιστρέψει “ψίχουλα” μέσω της ΔΕΘ ώστε για άλλη μια φορά να υποκλέψει την ψήφο τους», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική επιθετική ενέργεια “αντιδρά” με τρόπο που θυμίζει “παιδική χαρά”»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την ανακήρυξη δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία, σε ΒΑ Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει σε δήλωσή του: «Αντί η ΝΔ να ανακηρύξει άμεσα ΑΟΖ και να επεκτείνει τώρα την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια, για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, “αντιδρά” με τρόπο που θυμίζει “παιδική χαρά” και όχι εξωτερική πολιτική κυρίαρχου έθνους».

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος ζητά «εκλογές τώρα για να αποτραπεί ο εθνικός ακρωτηριασμός από την ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση».