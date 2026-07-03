Κυρανάκης: «Τέλος στην ανοχή» απέναντι σε απειλές και υποκίνηση βίας – Η επιστολή προς τα στελέχη της ΝΔ

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Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν πρόκειται να ανεχθεί φαινόμενα εκφοβισμού και στοχοποίησης στελεχών της, στέλνει ο γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στον απόηχο των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και του θανάτου της Βάγιας Νέστορα.

Με επιστολή που απέστειλε σε κομματικά στελέχη, ο κ. Κυρανάκης, διαβεβαιώνει ότι η παράταξη θα σταθεί έμπρακτα στο πλευρό όσων δέχονται απειλές, ενώ προαναγγέλλει την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων νομικών μέσων, απέναντι σε όσους, μέσω του διαδικτύου, προχωρούν σε εκφοβισμό ή υποκινούν πράξεις βίας.

Νομικές κινήσεις για απειλητικές αναρτήσεις

Στην επιστολή του καλεί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αποστέλλουν στην Πειραιώς, κάθε ανάρτηση ή σχόλιο που υπερβαίνει τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και περιλαμβάνει απειλές, εκφοβισμό ή προτροπές σε βίαιες ενέργειες.

Όπως επισημαίνεται, κάθε σχετική καταγγελία θα αξιολογείται από τη νομική ομάδα της ΝΔ και, όπου συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, θα κινούνται άμεσα οι απαραίτητες δικαστικές διαδικασίες.

«Η πολιτική αντιπαράθεση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Δημοκρατίας. Οι απειλές, ο εκφοβισμός και η υποκίνηση στη βία δεν είναι», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του.

Η επιστολή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τα όσα ακολούθησαν τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, όλοι διαβάσαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχόλια που ξεπέρασαν κάθε όριο. Σχόλια ανώνυμων ή επώνυμων που δεν αποτελούν πολιτική κριτική ή σκληρή αντιπαράθεση, αλλά περιέχουν απειλές, προτροπές και υποκίνηση σε πράξεις βίας.

Ως Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: η παράταξη δεν πρόκειται να αφήσει κανένα στέλεχός της απροστάτευτο.

Η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που απειλούν ή υποκινούν βία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία των στελεχών της και την υπεράσπιση του δημοκρατικού διαλόγου.

Για τον λόγο αυτό, σας καλώ να μας αποστέλλετε κάθε σχετική περίπτωση που εντοπίζετε ή που σας αφορά, συνοδευόμενη – όπου είναι δυνατόν – από:

ψηφιακή αποτύπωση οθόνης για την κάθε ανάρτηση,

τον σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο της ανάρτησης,

Κάθε περιστατικό θα αξιολογείται από τη νομική ομάδα της ΝΔ, ώστε όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις να κινούμαστε άμεσα με κάθε πρόσφορο νομικό μέσο.

Η πολιτική αντιπαράθεση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Δημοκρατίας. Οι απειλές, ο εκφοβισμός και η υποκίνηση στη βία δεν είναι.

Η Νέα Δημοκρατία θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε στέλεχός της, προστατεύοντας το δικαίωμα όλων μας να συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο με ασφάλεια και χωρίς φόβο».

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Κυρανάκης Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας

«Δεν σας φοβόμαστε»

Το απόγευμα της Πέμπτης (02.07.2026) στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για να τιμήσουν τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα.

Στην είσοδο του νοσοκομείου άναψαν κεριά και τοποθέτησαν τη φωτογραφία της, ενώ το σύνθημα που κυριάρχησε ήταν: «Δεν σας φοβόμαστε».

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα απέστειλε την επιστολή προς τα στελέχη της ΝΔ, σηματοδοτώντας την πρόθεση της παράταξης να απαντήσει με θεσμικά και νομικά μέσα απέναντι σε κάθε μορφή απειλής, εκφοβισμού ή υποκίνησης στη βία.