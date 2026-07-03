Ιράν: Εκατομμύρια πιστοί αναμένεται να συμμετάσχουν στην κηδεία του Χαμενεΐ – «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ» διαμηνύει η ηγεσία

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Εκατομμύρια Ιρανοί αναμένεται να συμμετάσχουν στην εξαήμερη τελετή αποχαιρετισμού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, η οποία ξεκινά στην Τεχεράνη, με το καθεστώς να επιδιώκει να στείλει μήνυμα ενότητας, αντοχής και αντίστασης προς τη Δύση.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών κατά τα πρώτα πλήγματα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τον Guardian, η τελετή έχει σχεδιαστεί όχι μόνο ως ένα μεγαλειώδες λαϊκό προσκύνημα, αλλά και ως επίδειξη της πολιτικής και στρατιωτικής ανθεκτικότητας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για τη μεγάλη πομπή

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής είχαν στηθεί μπλόκα της αστυνομίας, στρατιωτικά οχήματα, περίπτερα και γιγαντοαφίσες σε ολόκληρη την Τεχεράνη, ενώ χιλιάδες πιστοί είχαν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνονται κρατώντας σημαίες και κουβέρτες, κατευθυνόμενοι προς ειδικούς χώρους φιλοξενίας που δημιουργήθηκαν για τους προσκυνητές.

Στην Πλατεία Επανάστασης τοποθετήθηκε ένα τεράστιο άγαλμα μιας σφιγμένης γροθιάς, σύμβολο της τελετής, συνοδευόμενο από το σύνθημα: «Πρέπει να σηκωθούμε».

Το φέρετρο του Χαμενεΐ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια σε τελετή αφιερωμένη στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Πλήθος ανθρώπων έσπευσε να το αγγίξει, πετώντας κασκόλ και υφάσματα ώστε να ευλογηθούν αγγίζοντας το φέρετρο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Μεγάλο Τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης, όπου θα παραμείνει για τρεις ημέρες.

Στόχος η επίδειξη ισχύος και συνοχής

Σύμφωνα με τον Guardian, οι ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι στις εξαήμερες εκδηλώσεις ενδέχεται να συμμετάσχουν έως και 30 εκατομμύρια άνθρωποι.

Κατόπιν αιτήματος Ιρακινών πολιτικών, η σορός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί επίσης στις ιερές σιιτικές πόλεις Καρμπάλα και Νατζάφ στο Ιράκ.

Στις τελετές συμμετείχαν ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανώτατοι στρατιωτικοί και δικαστικοί αξιωματούχοι, καθώς και ξένες αντιπροσωπείες από το Ιράκ, το Πακιστάν, την Αρμενία και το Τατζικιστάν. Παρόντες ήταν επίσης πρόεδροι κοινοβουλίων, κυρίως από αραβικές χώρες.

Αντίθετα, δεν προσκλήθηκαν ηγέτες δυτικών χωρών.

«Δεν θα παραδοθούμε ποτέ»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής, οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του Ιράν έστειλαν μήνυμα ότι η χώρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Αχμάντ Βαχιντί, δήλωσε ότι το Ιράν «δεν θα παραδοθεί ποτέ».

«Ο Χαμενεΐ έχει θέση στις καρδιές και στις ψυχές μας. Για όλους εμάς, για το αγαπημένο μας Ιράν και για το ισλαμικό έθνος, είναι αιώνιος και δεν θα του πούμε ποτέ αντίο», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι ο ιρανικός λαός «δεν θα παραμείνει σιωπηλός απέναντι στην καταπίεση» και χαρακτήρισε τις τελετές μία από τις σημαντικότερες στιγμές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Απόντας ο διάδοχος

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί, σύμφωνα με τον Guardian, η απουσία του γιου και διαδόχου του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Παρότι αφίσες σε όλη την Τεχεράνη προβάλλουν εικόνες του δίπλα στον πατέρα του, ο ίδιος δεν αναμένεται να εμφανιστεί στις τελετές, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στην ίδια αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου που στοίχισε τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη και σε ακόμη τρία μέλη της οικογένειάς του.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη, ενώ μέχρι σήμερα έχει εκδώσει μόνο γραπτές ανακοινώσεις.

🇮🇷 The coffin is now being brought out to the public at Tehran’s Mosalla Public funeral ceremony, where everyone can attend, will begin tonight. Middle_East_Spectator pic.twitter.com/G8xsiPFyuq — dana (@dana916) July 3, 2026

Πομπή 10 χιλιομέτρων στην Τεχεράνη

Τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί πομπή περίπου 10 χιλιομέτρων στο κέντρο της Τεχεράνης, από την πλατεία Ιμάμ Χουσεΐν έως την πλατεία Αζαντί, σύμβολο της Ιρανικής Επανάστασης του 1979.

Η ταφή του Αλί Χαμενεΐ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, ολοκληρώνοντας την εξαήμερη τελετή αποχαιρετισμού.