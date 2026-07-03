Telegraph για την υπόθεση της Τζιν Χάνλον στην Κρήτη: «Η οικογένεια περίμενε 17 χρόνια για δικαίωση»

Ως το τέλος μιας 17χρονης προσπάθειας της οικογένειας της Τζιν Χάνλον να αποδείξει ότι ο θάνατός της δεν ήταν δυστύχημα παρουσιάζει η Telegraph την καταδίκη του 54χρονου Έλληνα για τη δολοφονία της 53χρονης Βρετανίδας στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, η Χάνλον βρέθηκε νεκρή στη θάλασσα ανοιχτά του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009. Αν και οι ελληνικές αρχές είχαν αποφανθεί τότε ότι επρόκειτο για ατύχημα, η οικογένειά της από το Ντάμφρις της Σκωτίας δεν αποδέχθηκε ποτέ αυτή την εκδοχή και επί 17 χρόνια ζητούσε την επανεξέταση της υπόθεσης, καθώς πίστευε ότι πίσω από τον θάνατό της κρυβόταν εγκληματική ενέργεια.

Η Telegraph σημειώνει ότι ο 54χρονος Έλληνας κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία έπειτα από τετραήμερη δίκη που διεξήχθη στη Νεάπολη Λασιθίου και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών. Το όνομά του δεν δημοσιοποιείται μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Η σχέση που εξελίχθηκε σε παρενόχληση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 54χρονος διατηρούσε σύντομη σχέση με τη Χάνλον στις αρχές του 2009, όμως όταν εκείνη αποφάσισε να τη διακόψει άρχισε να την παρακολουθεί.

Η Βρετανίδα εργαζόταν σε μπαρ και ταβέρνες σε παραθαλάσσιο χωριό της Κρήτης και εθεάθη για τελευταία φορά μαζί του στο Marina Cafe στο Ηράκλειο. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο κατηγορούμενος ήταν μαζί της το βράδυ που πέθανε και ότι ήταν εκείνος που τη δολοφόνησε.

Το ημερολόγιο που βοήθησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Η Telegraph δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιμονή των παιδιών της Χάνλον, τα οποία αμφισβήτησαν από την πρώτη στιγμή το πόρισμα περί δυστυχήματος.

Όπως αναφέρει, το 2023 προσέλαβαν ιδιωτικό ερευνητή, ο οποίος συνέταξε έκθεση για τον ύποπτο και την παρέδωσε στις ελληνικές αρχές, συμβάλλοντας στην επανεξέταση της υπόθεσης.

Σημαντικό στοιχείο στη δίκη αποτέλεσε και το προσωπικό ημερολόγιο της Χάνλον, στο οποίο η ίδια περιέγραφε ότι διατηρούσε «σταθερή σχέση» με τον άνδρα, κατονομάζοντάς τον.

Το ημερολόγιο παρουσίασε στο δικαστήριο ο γιος της, Ρόμπερτ Πόρτερ, ο οποίος ταξίδεψε από τη Σκωτία μαζί με τα αδέλφια του για να παρακολουθήσουν τη δίκη.

Σύμφωνα με τις σημειώσεις της, η Χάνλον είχε τερματίσει τη σχέση και προσπαθούσε να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί του, όμως εκείνος συνέχιζε να την ακολουθεί, να εμφανίζεται στο σπίτι της και να της ζητά χρήματα.

Η Telegraph υπενθυμίζει ακόμη ότι η Βρετανίδα ζούσε στις Κάτω Γούβες Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια πριν από τον θάνατό της.

Η κατάθεση που ανέτρεψε την αρχική εκτίμηση

Παρότι δεν υπήρχαν φυσικά ή βιολογικά στοιχεία που να συνδέουν τον κατηγορούμενο με τη Χάνλον τη νύχτα του θανάτου της, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο.

Καθοριστική, σύμφωνα με την Telegraph, ήταν η κατάθεση της ιατροδικαστή Έλενας Κραντώνη, η οποία, εξετάζοντας τα πορίσματα της νεκροψίας και της νεκροτομής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 53χρονη πέθανε από ατελή ρήξη του εγκεφαλικού στελέχους.

Η ίδια εκτίμησε ότι το τραύμα προκλήθηκε πιθανότατα από ισχυρό χτύπημα με αμβλύ αντικείμενο στον αυχένα και όχι από πτώση, ενώ κατέθεσε ότι η Χάνλον τοποθετήθηκε στη θάλασσα ενώ ήταν ακόμη ζωντανή.

Μειωμένος καταλογισμός λόγω ψυχικής νόσου

Η Telegraph αναφέρει επίσης ότι το δικαστήριο αναγνώρισε στον 54χρονο μειωμένο καταλογισμό, καθώς είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή.

Κατά τη διάρκεια της δίκης έγινε γνωστό ότι, όταν διατηρούσε σχέση με τη Χάνλον, δεν λάμβανε τη φαρμακευτική αγωγή που του είχε χορηγηθεί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο καταδικασθείς δεν θα οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή, αλλά θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι να εκδικαστεί η έφεσή του, λόγω της ψυχικής του κατάστασης.