Τραγωδία στο Πακιστάν: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα, τουλάχιστον 40 νεκροί

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Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν υπερφορτωμένο λεωφορείο με επιβάτες έπεσε σε χαράδρα στο Πακιστάν.

Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα των τελευταίων ετών στη χώρα.

Το λεωφορείο μετέφερε συνολικά 48 επιβάτες όταν, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, εξετράπη της πορείας του σε αυτοκινητόδρομο στην απομακρυσμένη περιοχή Ντάνα Σαρ, στην επαρχία Μπαλουχιστάν, σύμφωνα με τις αρχές.

Το λεωφορείο είχε υπεράριθμους επιβάτες

Οι αρχές ανέφεραν ότι το όχημα ήταν υπερφορτωμένο, καθώς είχε παραλάβει επιβάτες από άλλο λεωφορείο που είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ενώ κατευθυνόταν προς την Πεσαβάρ.

Ένας από τους επιζώντες υποστήριξε ότι λίγο πριν από το δυστύχημα ξέσπασε καβγάς μέσα στο λεωφορείο και ένας επιβάτης άρπαξε τον οδηγό από τον λαιμό, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε στη χαράδρα, αναφέρει το Sky News.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκαν σε κρατικό νοσοκομείο στην πόλη Ζομπ, περίπου 80 χιλιόμετρα από το σημείο του δυστυχήματος. Εκεί μεταφέρθηκαν και οι σοροί των θυμάτων.

Οι αρχές εξακολουθούν να εργάζονται για την ταυτοποίηση των νεκρών.

Ένας ακόμη επιζών δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ορισμένοι επιβάτες είχαν διαμαρτυρηθεί επειδή ο οδηγός επέτρεψε την επιβίβαση επιπλέον ατόμων από το λεωφορείο που είχε παρουσιάσει βλάβη.

Η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, διευκρινίζοντας ότι οι ισχυρισμοί των επιζώντων δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Συλλυπητήρια από τον πρόεδρο του Πακιστάν

Ο πρόεδρος του Πακιστάν, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι οι τραυματίες θα λάβουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Πακιστάν, λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου, της ελλιπούς εφαρμογής της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια και της επικίνδυνης οδήγησης, ιδιαίτερα στους ορεινούς δρόμους.

Τον περασμένο Μάιο, 17 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους όταν ένα μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε με σταματημένο πούλμαν σε αυτοκινητόδρομο στο βορειοδυτικό Πακιστάν.