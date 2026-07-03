Μπαρντελά: Από τα προάστια της εργατικής τάξης στα VIP του Μονακό – Το ειδύλλιο με Ιταλίδα πριγκίπισσα προκαλεί τριγμούς στη γαλλική ακροδεξιά

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Το ειδύλλιο του ηγέτη της γαλλικής ακροδεξιάς, Ζορντάν Μπαρντελά, με μια Ιταλίδα πριγκίπισσα και influencer της υψηλής κοινωνίας, εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τον Εθνικό Συναγερμό (RN).

Η σχέση αυτή, με τη Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών, προσφέρει στους επικριτές του ένα αφοπλιστικό επιχείρημα, καθώς ο πολιτικός που αυτοπροβάλλεται ως ο προστάτης της εργατικής τάξης εμφανίζεται πλέον να βρίσκεται επικίνδυνα κοντά στην οικονομική και κοινωνική ελίτ, την οποία το κόμμα του υποτίθεται ότι πολεμά.

Το ολίσθημα στο Μονακό και η έλλειψη ενσυναίσθησης

Η σχέση αυτή συνέβαλε στο πρώτο on-camera «παράπτωμα» του 30χρονου ευρωβουλευτή εδώ και μήνες — ένα σπάνιο λάθος για έναν ηγέτη γνωστό για την πειθαρχία του στα μέσα ενημέρωσης.

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Ο κίνδυνος έγινε ορατός στις αρχές Ιουνίου, όταν ο Μπαρντελά καταγράφηκε σε βίντεο στο Grand Prix του Μονακό να πίνει ποτό και να γελά με VIP καλεσμένους στο πλευρό της συντρόφου του, τη στιγμή που η Γαλλία συγκλονιζόταν από τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού.



Όταν ρωτήθηκε λίγες μέρες αργότερα στην τηλεόραση αν το ταξίδι ήταν απρεπές, καθώς συνέπεσε με σιωπηλή πορεία για το θύμα, ο Μπαρντελά αντέδρασε έντονα: «Είναι σοβαρή ερώτηση αυτή; Υπάρχουν [σιωπηλές πορείες] κάθε μέρα».

Αν και ο ίδιος επικαλέστηκε την επιθυμία της οικογένειας να μην παραστούν πολιτικοί στη διαδήλωση, η απάντησή του προκάλεσε εχθρικά πρωτοσέλιδα που τον κατηγορούσαν για έλλειψη ενσυναίσθησης, ενώ προκάλεσε ανησυχία και στο εσωτερικό του κόμματός του.

«Αυτές οι εικόνες είναι λάθος. Είναι ένα κακό timing» δήλωσε στέλεχος του Εθνικού Συναγερμού υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

♥️🏎️ Ce dimanche 7 juin 2026, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et Jordan Bardella assistaient au Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de F1 de Monaco. Le président du RN était également de passage à Nice la veille, aux côtés d’Éric Ciotti, au Pantaï. © Bruno Bebert pic.twitter.com/VfT6I9eiDH — j21unis 🇫🇷 (@j21unis) June 7, 2026



Μια άλλη προσωπικότητα της ακροδεξιάς, που έκτοτε έχει αποχωρήσει από το κόμμα, τόνισε: «Είναι επικίνδυνο πράγμα στην πολιτική, η έλλειψη ενσυναίσθησης, ο κυνισμός. Δεν λέω ότι αυτό ισχύει για εκείνον, αλλά αυτή είναι η εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσει».

Προς το παρόν, το επεισόδιο δεν έχει πλήξει τα ποσοστά του, καθώς παραμένει φαβορί για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2027.

Ωστόσο, η πίεση θα αυξηθεί αν στις 7 Ιουλίου οριστικοποιηθεί η υποψηφιότητά του, σε περίπτωση που επικυρωθεί στο εφετείο η πενταετής στέρηση του δικαιώματος εκλέγεσθαι της Μαρίν Λεπέν.

Ο ίδιος ο Μπαρντελά αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, αν και σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Politico είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να τον συνοδεύει η σύντροφός του σε πολιτικά ταξίδια.

«Ακούστε, δεν ασχολείται με την πολιτική. Τώρα, είναι στο πλευρό μου και είναι μια εξαιρετική γυναίκα. Είμαι εξαιρετικά ευτυχισμένος και εξαιρετικά ερωτευμένος».

🔴✅🇫🇷🇮🇹👑 FLASH

La relation entre Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles est confirmée par Paris Match qui “les a surpris en Corse” ⚡💕 Le président du Rassemblement national, favori pour la présidentielle 2027, et la jeune héritière du… pic.twitter.com/qX676fbxBv — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) April 9, 2026

Ένα «παραμύθι» με φόντο εκατομμύρια και offshore

Το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση του τον Απρίλιο στο εξώφυλλο του Paris Match.

Γνωρίστηκαν το 2025 στο Μονακό, έναν γνώριμο προορισμό για την οικογένεια των Βουρβόνων των Δύο Σικελιών, η οποία διαθέτει πολυτελείς κατοικίες στο Σεν Τροπέ, την Προβηγκία, τη Σαρδηνία και ένα μεγάλο διαμέρισμα στο Παρίσι με θέα τον Πύργο του Άιφελ.

Το υπόβαθρο της 23χρονης πριγκίπισσας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό του Μπαρντελά, ο οποίος έχτισε την πολιτική του ταυτότητα πάνω στα δύσκολα παιδικά του χρόνια στα προάστια του Παρισιού.

Μετά το εξώφυλλο, ο Μπαρντελά έχασε τρεις μονάδες σε δημοσκόπηση της Odoxa (πέφτοντας στο 35%), αν και συνεργάτες του υποβαθμίζουν το γεγονός.

Ένα στέλεχος μάλιστα σχολίασε ότι η σχέση θα μπορούσε να αναγνωστεί από το κοινό και ως ένα «παραμύθι», ενώ άλλος σύμβουλος παρέπεμψε σε δημοσκόπηση της Ifop που τον έδειχνε να ανεβαίνει στο 36% για τον πρώτο γύρο των προεδρικών.

Το «Bling-Bling» που ενοχλεί τη Γαλλία

Οι Γάλλοι είναι ανεκτικοί με την προσωπική ζωή των ηγετών τους, όπως στην περίπτωση του Νικολά Σαρκοζί με την Κάρλα Μπρούνι ή του Φρανσουά Ολάντ με τη Ζουλί Γκαγιέ, αλλά υπάρχει κάτι που τους εξοργίζει: το χρήμα.

Η Μαρία Καρολίνα είναι κληρονόμος μιας οικογενειακής περιουσίας άνω των 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία διατηρείται σε offshore trusts, σύμφωνα με οικονομικά έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα Le Monde.

Μεγάλωσε με έως και 12 ιδιωτικούς καθηγητές και στο Instagram διαφημίζει πολυτελείς μάρκες.

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Όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή αν αισθάνεται «αποκομμένη» από την πραγματικότητα, η ίδια απάντησε: «Δεν ζούμε στο φεγγάρι! Προνομιούχες ναι, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει από το να θέλουμε να εργαστούμε, να έχουμε τα δικά μας σχέδια, να διαμορφώσουμε το δικό μας μέλλον».

Αυτή η επίδειξη πλούτου είναι που μπορεί να βλάψει τον Μπαρντελά, του οποίου η περιουσία είναι σαφώς μικρότερη – περίπου 700.000 ευρώ από δικαιώματα βιβλίων.

«Δεν μπορώ να δω τα θετικά, βλέπω τα αρνητικά. Ζούμε σε μια κοινωνία που δεν της αρέσει το bling-bling» σχολίασε το πρώτο στέλεχος του Εθνικού Συναγερμού.

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Η αντίθεση είναι τεράστια με τη βάση των ψηφοφόρων του κόμματος, το οποίο συγκεντρώνει 56% στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους.

Η αριστερή αντιπολίτευση έχει ήδη αρχίσει την επίθεση. Ο Πολ Βανιέ, βουλευτής της «Ανυπότακτης Γαλλίας», δήλωσε: «Δεν κρίνω τη σχέση, αλλά πιστεύω ότι ο Ζορντάν Μπαρντελά αντιπροσωπεύει μια πολιτική και ιδεολογική καμπή εντός της γαλλικής ακροδεξιάς, μια άκρως φιλελεύθερη. Οι επιλογές που επέλεξε να δημοσιοποιήσει δεν είναι πλέον ιδιωτικές. Το να βγαίνει με μια πριγκίπισσα, να συμμετέχει σε διεθνή κοσμικά γεγονότα. Αποτελούν πολιτικό μήνυμα».

Η παγίδα της «αποσύνδεσης»

Η ίδια η Μαρίν Λεπέν έχει χτίσει την καριέρα της επιτιθέμενη στις «παγκόσμιες ελίτ του Νταβός» και στο «μεγάλο κεφάλαιο».

Πρόσφατα, ο στενός της συνεργάτης, Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, υπενθύμισε ότι η Λεπέν περιγράφει δύο μορφές ολοκληρωτισμού: «Τον ισλαμιστικό ολοκληρωτισμό και τον ολοκληρωτισμό του χρήματος ως κυρίαρχη δύναμη, το χρήμα με κάθε κόστος».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πιστοί της Λεπέν φοβούνται τις επιπτώσεις. Πρόσφατη δημοσκόπηση της Verian έδειξε ότι το 17% των ερωτηθέντων θεωρεί ήδη τον Μπαρντελά μέρος της ελίτ.

Η Γενική Διευθύντρια της Verian, Λορ Σαλβένγκ, εξήγησε σχετικά: «Αυτό που επικρίνουν οι υποστηρικτές του Εθνικού Συναγερμού σχετικά με την ελίτ δεν είναι τόσο η εξουσία και τα προνόμια, αλλά μάλλον μια αποσύνδεση» από την καθημερινότητα.

Πρόσθεσε ότι, εκεί ο Μπαρντελά «βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί».

Το «γαλάζιο αίμα» ως σύμβολο

Υπάρχει, πάντως, και η πλευρά της ακροδεξιάς που βλέπει τη σχέση ως βασιλικό συμβολισμό. Ο πρώην βουλευτής Ζαν-Ιβ Λε Γκαλού δήλωσε σε συγκέντρωση: «Αν εκλεγεί, η Πρώτη Κυρία θα είναι απευθείας απόγονος του [ιδρυτή της βασιλικής δυναστείας της Γαλλίας] Καρόλου Μαρτέλου. Αυτό μόνο μπορεί να με ευχαριστήσει».

Το γενεαλογικό δέντρο της Μαρία Καρολίνα τη συνδέει με τον Λουδοβίκο ΙΔ΄, αν και ο πιο άμεσος τίτλος της αφορά το πρώην Βασίλειο των Δύο Σικελιών.

Όταν ο Μπαρντελά ρωτήθηκε στη γαλλική τηλεόραση για την πιθανότητα να έχει μια Βουρβόνο ως Πρώτη Κυρία, επέλεξε να αμυνθεί.

«Πριν από ένα σύμβολο ύψιστης τάξης για κάθε λάτρη της γαλλικής ιστορίας, είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος που αγαπώ. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος γι’ αυτήν και ελπίζω ότι ο γαλλικός λαός θα έχει την ευκαιρία να την ανακαλύψει και να τη γνωρίσει».

Με πληροφορίες από: Politico