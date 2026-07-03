Ανάβυσσος: Βυθίστηκε το ταχύπλοο που τυλίχθηκε στις φλόγες – Νέα βίντεο

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε 15μετρο ταχύπλοο σκάφος στα ανοιχτά της Αναβύσσου, με τους τέσσερις επιβάτες να πηδούν στη θάλασσα για να σωθούν. Όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι από διερχόμενο ιστιοπλοϊκό και σκάφος του Λιμενικού, ωστόσο το φλεγόμενο σκάφος βυθίστηκε στα ανοιχτά του Σαρωνικού.

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σκάφος φωτιά Σαρωωικός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε 15μετρο ταχύπλοο σκάφος στα ανοιχτά της Αναβύσσου, το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε.
  • Οι τέσσερις επιβάτες του σκάφους πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν και διασώθηκαν σώοι από διερχόμενο ιστιοπλοϊκό και σκάφος του Λιμενικού.
  • Όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ τα αίτια του συμβάντος παραμένουν αδιευκρίνιστα και ερευνώνται από το Λιμενικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε 15μετρο ταχύπλοο σκάφος με ελληνική σημαία, το οποίο έπλεε στα ανοιχτά της Αναβύσσου. Μόλις ξέσπασε η φωτιά, οι τέσσερις επιβάτες του σκάφους πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν.

Για καλή τους τύχη, ένα διερχόμενο ιστιοπλοϊκό βρισκόταν πολύ κοντά και τους μάζεψε αμέσως από το νερό, προτού κινδυνεύσουν. Λίγο αργότερα, οι διασωθέντες παρελήφθησαν από σκάφος του Λιμενικού που έφτασε στο σημείο, το οποίο και τους μεταφέρει σώους στην ακτή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχουν τραυματιστεί.

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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν αμέσως δύο περιπολικά του Λιμενικού, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και δύο ιδιωτικά σκάφη. Τα αίτια του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης που θα διενεργήσει το Λιμενικό.

Νεότερο βίντεο από το φλεγόμενο σκάφος στα ανοιχτά του Σαρωνικού δείχνει τη στιγμή που φαίνεται να βυθίζεται

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