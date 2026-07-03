Ανάβυσσος: Βυθίστηκε το ταχύπλοο που τυλίχθηκε στις φλόγες – Νέα βίντεο

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε 15μετρο ταχύπλοο σκάφος με ελληνική σημαία, το οποίο έπλεε στα ανοιχτά της Αναβύσσου. Μόλις ξέσπασε η φωτιά, οι τέσσερις επιβάτες του σκάφους πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν.

Για καλή τους τύχη, ένα διερχόμενο ιστιοπλοϊκό βρισκόταν πολύ κοντά και τους μάζεψε αμέσως από το νερό, προτού κινδυνεύσουν. Λίγο αργότερα, οι διασωθέντες παρελήφθησαν από σκάφος του Λιμενικού που έφτασε στο σημείο, το οποίο και τους μεταφέρει σώους στην ακτή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχουν τραυματιστεί.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν αμέσως δύο περιπολικά του Λιμενικού, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και δύο ιδιωτικά σκάφη. Τα αίτια του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης που θα διενεργήσει το Λιμενικό.

Νεότερο βίντεο από το φλεγόμενο σκάφος στα ανοιχτά του Σαρωνικού δείχνει τη στιγμή που φαίνεται να βυθίζεται