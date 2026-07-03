Κυβερνητικές πηγές για Ντόκο: Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας

«Πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχετικά με το βίντεο που δείχνει συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, με τους Ρώσους φαρσέρ που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.«

«Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Δείτε το βίντεο με τη φάρσα