Κυβερνητικές πηγές για Ντόκο: Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το βίντεο με τον Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας, Θάνο Ντόκο, και τους Ρώσους φαρσέρ αποτελεί υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Μαξίμου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως πρόκειται για «υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης» σχετικά με το βίντεο του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας.
  • Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
  • Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχετικά με το βίντεο που δείχνει συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, με τους Ρώσους φαρσέρ που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.«

Θάνος Ντόκος: Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού – «Η παραίτηση είναι μονόδρομος» λέει το ΠΑΣΟΚ

«Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Δείτε το βίντεο με τη φάρσα

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ