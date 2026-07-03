Θάνος Ντόκος: Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού – «Η παραίτηση είναι μονόδρομος» λέει το ΠΑΣΟΚ

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«Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφορικά με βίντεο που δείχνει συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, με Ρώσους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο Μιχάλης Κατρίνης τονίζοντας πως «δεν είναι δυνατόν η χώρα να εκτίθεται διεθνώς για άλλη μία φορά».

❗️Δεν είναι μόνο στα όρια της φαρσοκωμωδίας ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικης Ασφαλειας της Ελλάδας πεφτει θυμα φαρσέρ (μαζί με άλλους πολιτικούς στο εξωτερικό). ❗️Ούτε ότι αποκαλύπτει ότι «θα έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό»… ❗️Το πλέον σοβαρο ειναι οτι αποκαλύπτει αβίαστα τις… — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) July 3, 2026

Οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ Vovan & Lexus προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους και δημοσίευσαν βίντεο από την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κ. Ντόκο, όπως έχουν κάνει και με άλλους πολιτικούς από πολλές χώρες.

Οι δύο φαρσέρ προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με drone κοντά σε ελληνικά νησιά και λένε πως πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τα γραφεία των δύο χωρών. Ο διάλογος είναι για περίπου 11 λεπτά.

«Δεν θέλω να γίνει ξανά ένα τέτοιο ατύχημα με drone» δηλώνει αρχικά ο φαρσέρ.

«Πρέπει να έχουν ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας» απαντά ο κ. Ντόκος.

Οι φαρσέρ λένε στον κ. Ντόκο πως ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας βάζει ως προτεραιότητα να χτυπήσει ρωσικά πλοία και έτσι χρησιμοποιεί drones. «Ο υπουργός Άμυνας δουλεύει και είναι πιθανόν να ξαναγίνει κάτι κοντά στα νησιά σας. Πιστεύει ότι δεν προκαλεί μεγάλη ζημιά, θέλει να επαναλάβει την επιχείρηση, θέλει να βυθίσει ρωσικά πλοία και να δημιουργήσει προβλήματα στη Ρωσία. Δεν καταλαβαίνει ότι δημιουργεί προβλήματα στους εταίρους μας» περιγράφουν.

«Η αντίδρασή μας θα είναι δυνατή, αν συμβεί τέτοιο ατύχημα» τονίζει ο κ. Ντόκος.

«Πρέπει να πείσουμε τον υπουργό Άμυνάς μας, είναι λίγο τρελός» ανταπαντούν οι φαρσέρ.

«Αυτός, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, πρέπει να αποφασίσει αν η πρόκληση ζημιάς σε ένα ρωσικό πλοίο αξίζει την απώλεια της στήριξης της Ελλάδας», τόνισε ο κ. Ντόκος.

Δείτε το βίντεο με τη φάρσα

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ

Εδώ και ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας video από καταγεγραμμένη συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας κ. Θάνου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα -κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του ουκρανικού ζητήματος σε αυτές- ενώ μοιράζεται και πληροφορίες για την αποστολή του Διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο.

Απαιτούνται απαντήσεις:

Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό;

Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί;

Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν.

Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος.