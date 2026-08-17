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Πνινάτ Γιανάι: Στην Αθήνα η νέα πρέσβης του Ισραήλ – Η Ελλάδα αποτελεί βασικό εταίρο μας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, έφτασε στην Αθήνα για να αναλάβει τα καθήκοντά της, διαδεχόμενη τον Νόαμ Κατς. Ο διορισμός της αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, οι επενδύσεις, η καινοτομία και ο τουρισμός.

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Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yanay), πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, αφίχθη στην Αθήνα για να αναλάβει τα καθήκοντά της. Είναι δικηγόρος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων με εμπειρία σε άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια.
  • Ο διορισμός της εντάσσεται στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ, με έμφαση σε άμυνα, ενέργεια, επενδύσεις και καινοτομία.
  • Η νέα πρέσβης δήλωσε ότι «η Ελλάδα αποτελεί βασικό εταίρο του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς.

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Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της, διαδεχόμενη τον Νόαμ Κατς.

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Η Πνινάτ Γιανάι είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων, με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Έχει επίσης έντονη παρουσία στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ενώ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 ίδρυσε την πλατφόρμα δημόσιας διπλωματίας LOVE ISRAEL.

Ο διορισμός της από τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ εντάσσεται, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ, με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, την καινοτομία και τον τουρισμό.

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«Η Ελλάδα αποτελεί βασικό εταίρο του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε η νέα πρέσβης, σημειώνοντας ότι στόχος της είναι η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς.

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