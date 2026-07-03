Δίκη για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον: Ομόφωνα ένοχος ο 55χρονος κατηγορούμενος ύστερα από 17 χρόνια – Του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10 ετών

Αυλαία στη δίκη για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον στην Κρήτη, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου να κρίνει ομόφωνα ένοχο τον 55χρονο κατηγορούμενο και να του επιβάλλει ποινή κάθειρξης 10 ετών, κατά πλειοψηφία.

Το δικαστήριο αποδέχτηκε τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης ως ανθρωποκτονία και αναγνώρισε συντρέχοντα μειωμένο καταλογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ποινικού Κώδικα. Σημειώνεται ότι η μειοψηφία των τακτικών δικαστών εισηγήθηκε 8 έτη κάθειρξης, ενώ η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αυστηρό όρο την υποχρεωτική παρακολούθηση από την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ μία φορά τον μήνα, η οποία θα αποστέλλει σχετική έκθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου.

Η σημερινή δικαστική απόφαση αποτελεί την τελευταία πράξη μίας πολύκροτης υπόθεσης, που πηγαίνει πίσω στον χρόνο, τον Μάρτιο του 2009.

Λύγισαν οι τρεις γιοι της

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, στο άκουσμα της απόφασης, οι τρεις ενήλικοι γιοι της Τζιν Χάνλον λύγισαν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, ξεσπώντας σε δάκρυα.

Νωρίτερα, κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας είχε αναφέρει χαρακτηριστικά πως «μετά από 17 χρόνια ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης για την Τζιν Χάνλον», υπογραμμίζοντας με απόλυτο τρόπο ότι ο κατηγορούμενος είναι ο ένοχος για τον θάνατό της.

Η εισαγγελική λειτουργός είχε σταθεί εκτενώς στη δικογραφία και στα στοιχεία της ακροαματικής διαδικασίας, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην απολογία του κατηγορουμένου, την οποία χαρακτήρισε «αποκαλυπτική», κάνοντας λόγο για αντιφάσεις, αρνήσεις πραγματικών γεγονότων αλλά και προσπάθεια απόκρυψης της εμμονής που, όπως ειπώθηκε, είχε αναπτύξει με το θύμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο κίνητρο της υπόθεσης, το οποίο η εισαγγελέας συνέδεσε με την απόρριψη που φέρεται να υπέστη ο κατηγορούμενος από την 54χρονη, σημειώνοντας ότι «ήταν ο μόνος που είχε κίνητρο» και απορρίπτοντας κάθε σενάριο εμπλοκής τρίτου προσώπου.

Στο δικαστήριο είχε επίσης περιγραφεί η στάση του κατηγορουμένου μετά την εξαφάνιση της Τζιν Χάνλον, με την εισαγγελική πρόταση να επισημαίνει ότι διέκοψε κάθε επικοινωνία και αναζήτηση την ημέρα της εξαφάνισης, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι πληροφορήθηκε τον θάνατό της από τα μέσα ενημέρωσης.

Το χρονικό

Η υπόθεση της Τζιν Χάνλον είχε αρχικά χαρακτηριστεί ως πνιγμός, καθώς η σορός της είχε εντοπιστεί στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009. Ωστόσο, στη συνέχεια νέα ιατροδικαστικά δεδομένα και η επανεξέταση της υπόθεσης οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία, ανατρέποντας τα αρχικά σενάρια ατυχήματος ή αυτοχειρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η γυναίκα φέρεται να υπέστη χτύπημα που προκάλεσε μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη, πριν μεταφερθεί και ριχθεί στη θάλασσα, ενώ ιατροδικαστική εκτίμηση ανέφερε ότι ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανή όταν βρέθηκε στο νερό.

Καθοριστικό ρόλο στην επανεκκίνηση της υπόθεσης διαδραμάτισε ανώνυμη καταγγελία το 2024, καθώς και ιδιωτική έρευνα που διενεργήθηκε με εντολή της οικογένειας της άτυχης γυναίκας, οδηγώντας τελικά στην παραπομπή του 55χρονου στο δικαστήριο και στην καταδίκη του.