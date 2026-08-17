Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σίφνο: Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους – Βίντεο από το σημείο της συντριβής

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Σίφνος, Συντριβή
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Συναγερμός έχει σημάνει στη Σίφνο, καθώς πριν από λίγο έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο κοντά στο ελικοδρόμιο στην περιοχή Θόλος.

Μετά την πτώση, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Το σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο είναι ανάμεσα σε εξοχικές κατοικίες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:17. Στο σημείο επιχειρούν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι άνδρες της πυροσβεστικής εντόπισαν τρία άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

 

Δείτε βίντεο από το σημείο της συντριβής:

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