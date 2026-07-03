Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας: «Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ήταν δεμένος με τον πατέρα του και να μην του λείπει…»

Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του, και στο γεγονός πως είχε ξεκινήσει να περνάει τα στάδια του πένθους, πριν φύγει ο Κώστας Χαρδαβέλλας από τη ζωή.

Σε ερώτηση για το πώς θυμάται τον εαυτό του παιδάκι, με δύο γονείς που εργάζονταν στη τηλεόραση, ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας απάντησε: «Το θεωρείς φυσιολογικό. Θυμάμαι ότι πολλές ημέρες και κυρίως πολλά βράδια, για μία περίοδο ειδικά, τον έβλεπα πολύ περισσότερο μέσα από το γυαλί, παρά στο σπίτι».

«Ακριβώς επειδή μεγάλωσα με δύο δημοσιογράφους, έχω δει πώς είναι αυτός ο χώρος. Και είναι περισσότερο ότι έχω δει πως αν δεν το αγαπάς αυτό το επάγγελμα, δεν θα σου βγει. Νομίζω ότι υποσυνείδητα σίγουρα φοβάσαι τη σύγκριση. Αν είναι κάτι που μου άρεσε, και το αγαπούσα, και ήθελα να το κάνω, θα το είχα κάνει», εξήγησε στη συνέχεια ο διαιτολόγος.

Μιλώντας για την απώλεια του πατέρα του, ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας εξομολογήθηκε πως: «Νομίζω ότι σε όλους λείπει ο πατέρας τους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ήταν δεμένος με τον πατέρα του και να μην του λείπει. Είναι περισσότερο κάτι το οποίο μαθαίνεις να ζεις με αυτό».

«Ήταν ένας χρόνος που ουσιαστικά το ξέραμε όλοι που πηγαίνει. Εγώ είχα περάσει λίγο τα στάδια που περνάς όταν “χάνεις” έναν άνθρωπο. Είχα ξεκινήσει να τα περνάω πριν “φύγει”», πρόσθεσε.