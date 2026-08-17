Δήμητρα Βαμβακούση: Η νέα φωτογραφία με την κόρη της και η μαντινάδα – «Κι όπου κι αν γράψει ο καιρός, κι όπου η ζωή μας πάει…»

Η Δήμητρα Βαμβακούση δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία με την κόρη της, Ουρανία – Μαρία, από την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Σκιάθο. Η ανάρτηση στο Instagram συνοδεύτηκε από μια μαντινάδα. 

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Δήμητρα Βαμβακούση
Φωτογραφία: Instagram/dimitravmk
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δήμητρα Βαμβακούση δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία της με την 2,5 ετών κόρη της, Ουρανία – Μαρία, από τη Σκιάθο όπου διαμένει μόνιμα η οικογένεια.
  • Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Σκιάθο, με τη μητέρα να έχει καλύψει το πρόσωπο του παιδιού της με ένα emoji.
  • Η ανάρτηση συνοδεύεται από μία μαντινάδα, η οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι: «Κι όπου κι αν γράψει ο καιρός, κι όπου η ζωή μας πάει, για πάντα η αγάπη της καρδιάς κοντά μας να κρατάει».

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Η Δήμητρα Βαμβακούση και ο Γιώργος Αγγελόπουλος έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστεί η κόρη τους, Ουρανία – Μαρία. Το ζευγάρι μένει μόνιμα με το παιδί του στη Σκιάθο, τόπο καταγωγής του επιχειρηματία.

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Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η Δήμητρα Βαμβακούση δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία της με την 2,5 ετών Ουρανία – Μαρία.

Το στιγμιότυπο έχει τραβηχτεί στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Σκιάθο. Η ευτυχισμένη μητέρα έχει επιλέξει να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του παιδιού της, βάζοντας ένα emoji με κεκάκι.

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Η Δήμητρα Βαμβακούση έχει συνοδέψει τη φωτογραφία με μία μαντινάδα, γράφοντας: «Στου Τίμιου Σταυρού την αντάμωση, με τον Άη Δημήτρη πάλι, σμίγει η οικογένεια γλυκά, σαν μια μεγάλη αγκάλη.

Κι όπου κι αν γράψει ο καιρός, κι όπου η ζωή μας πάει, για πάντα η αγάπη της καρδιάς κοντά μας να κρατάει. (Κάνουμε μαντινάδες με έμπνευση την κ. Άννα από τα Χανιά)». 

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