Δήμητρα Βαμβακούση: Η νέα φωτογραφία με την κόρη της και η μαντινάδα – «Κι όπου κι αν γράψει ο καιρός, κι όπου η ζωή μας πάει…»

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Η Δήμητρα Βαμβακούση και ο Γιώργος Αγγελόπουλος έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστεί η κόρη τους, Ουρανία – Μαρία. Το ζευγάρι μένει μόνιμα με το παιδί του στη Σκιάθο, τόπο καταγωγής του επιχειρηματία.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η Δήμητρα Βαμβακούση δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία της με την 2,5 ετών Ουρανία – Μαρία.

Το στιγμιότυπο έχει τραβηχτεί στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Σκιάθο. Η ευτυχισμένη μητέρα έχει επιλέξει να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του παιδιού της, βάζοντας ένα emoji με κεκάκι.

Η Δήμητρα Βαμβακούση έχει συνοδέψει τη φωτογραφία με μία μαντινάδα, γράφοντας: «Στου Τίμιου Σταυρού την αντάμωση, με τον Άη Δημήτρη πάλι, σμίγει η οικογένεια γλυκά, σαν μια μεγάλη αγκάλη.

Κι όπου κι αν γράψει ο καιρός, κι όπου η ζωή μας πάει, για πάντα η αγάπη της καρδιάς κοντά μας να κρατάει. (Κάνουμε μαντινάδες με έμπνευση την κ. Άννα από τα Χανιά)».