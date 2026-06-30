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Δήμητρα Βαμβακούση για Γιώργο Αγγελόπουλο: «Εννοείται πως βοηθάει με το παιδί – Καταρχάς τον ζητάει η μικρή συνέχεια»

Η Δήμητρα Βαμβακούση μίλησε στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, για τον σύζυγό της, Γιώργο Αγγελόπουλο, και την κόρη τους, Ουρανία - Μαρία. Αναφέρθηκε στην οικογενειακή τους ζωή στη Σκιάθο, επισημαίνοντας την ενεργή συμμετοχή του Γιώργου Αγγελόπουλου στην ανατροφή του παιδιού. 

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Δήμητρα Βαμβακούση
Φωτογραφία: Instagram/dimitravmk
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δήμητρα Βαμβακούση μίλησε στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, αναφερόμενη με πολύ όμορφο και τρυφερό τρόπο στον σύζυγό της, Γιώργο Αγγελόπουλο, καθώς και στην κόρη τους, την δύο ετών Ουρανία – Μαρία.
  • Μιλώντας για τη ζωή τους στη Σκιάθο, η Δήμητρα Βαμβακούση είπε πως: «Μου αρέσει πάρα πολύ τώρα η Σκιάθος. Στην αρχή ήταν δύσκολο, γιατί κάναμε και δύο-τρεις μετακομίσεις μαζί με τη Σκιάθο, και τώρα νομίζω ότι ρίχνουμε άγκυρα σε λιμάνι».
  • Επιπλέον, ανέφερε ότι: «Ο Γιώργος εννοείται πως βοηθάει. Καταρχάς τον ζητάει η μικρή συνέχεια», τονίζοντας επίσης πως «Ο Γιώργος δεν είναι παιδί, είναι άνδρας. Έχει φτιάξει τα πάντα μόνος του».

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Στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, μίλησε η Δήμητρα Βαμβακούση. Στις δηλώσεις της, αναφέρθηκε με πολύ όμορφο και τρυφερό τρόπο στον σύζυγό της, Γιώργο Αγγελόπουλο, καθώς και στην κόρη τους, την δύο ετών Ουρανία – Μαρία.

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Υπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Βαμβακούση και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, αποτελούν ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους.

Μιλώντας για τη ζωή τους στη Σκιάθο, η Δήμητρα Βαμβακούση είπε πως: «Μου αρέσει πάρα πολύ τώρα η Σκιάθος. Στην αρχή ήταν δύσκολο, γιατί κάναμε και δύο-τρεις μετακομίσεις μαζί με τη Σκιάθο, και τώρα νομίζω ότι ρίχνουμε άγκυρα σε λιμάνι».

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«Το παιδί είναι μια χαρά. Είναι ίδια ο μπαμπάς της γενικότερα. Που σημαίνει ότι έχει απαίτηση, έχει τρέξιμο. Δεν μου έχει πάρει τίποτα. Τρέχει, μεγαλώνει, έχει άποψη, και αποφασίζει και διατάζει», συνέχισε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι: «Ο Γιώργος εννοείται πως βοηθάει. Καταρχάς τον ζητάει η μικρή συνέχεια. Αλλά δουλεύει κιόλας πάρα πολύ. Δεν απέχουμε καθόλου από μία οικογένεια μέσα στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι βιώνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Απλά στη Σκιάθο, που αυτό είναι το ωραίο. Ο Γιώργος δεν είναι παιδί, είναι άνδρας. Έχει φτιάξει τα πάντα μόνος του. Το σπίτι έχει φτιάξει μόνος του, το αμάξι, ό,τι χαλάει». 

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