Αποστολία Ζώη για τον θάνατο των γονέων της: «Μου άλλαξε όλη τη ζωή η απώλεια – Ήταν ο μεγαλύτερός μου φόβος»

Την Αποστολία Ζώη υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στη «Super Κατερίνα», το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για την απώλεια των γονέων της.

Μιλώντας με την Κατερίνα Καινούργιου για τις δύο αυτές σημαντικές απώλειες που βίωσε, η καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Στη δική σου ζωή έφερες ένα πλασματάκι και έχει αλλάξει όλη σου η ζωή. Προς το χαρούμενο, φώτισες, δηλαδή σε βλέπω ήρεμη, γαλήνια, κουκλάρα. Το θέμα είναι ότι αυτό το πλασματάκι σου έχει αλλάξει όλη τη ζωή. Αντίστοιχα, στο αρνητικό του, εμένα μου άλλαξε όλη τη ζωή η απώλεια. Ήταν ο μεγαλύτερός μου φόβος, έχω να σου πω».

Αμέσως μετά, η Αποστολία Ζώη εξομολογήθηκε ότι: «Όταν με ρωτούσαν ποιος είναι ο μεγαλύτερός μου φόβος, έλεγα “η απώλεια, δεν μπορώ να χάσω κανέναν”. Μερικές φορές έχω πολλά προαισθήματα ως άνθρωπος. Τα τελευταία χρόνια πριν “φύγουν” οι γονείς μου, καλά για τον πατέρα μου δεν το περίμενα καθόλου. Αλλά πριν “φύγουν” οι γονείς μου σκεφτόμουν ότι έχω φύγει πολύ μικρή από το σπίτι. Έφυγα 14 ετών από το σπίτι, λόγω πρωταθλητισμού. Τα χρόνια που αρχίζει να μεστώνει ένα παιδικό μυαλό και μπορείς να κάνεις άλλες συζητήσεις με τους γονείς σου, εγώ είχα ήδη φύγει. Και έλεγα ότι δεν έχω προλάβει να κάνω συζητήσεις μαζί τους».

«Εντωμεταξύ οι άνθρωποι ήταν τότε 65 ετών. Δεν σκέφτεσαι στα 65 των γονέων σου ότι δεν έχεις προλάβει να κάνεις συζητήσεις. Αναρωτιόμουν γιατί σκέφτομαι έτσι. Είχα ένα προαίσθημα. Και κάθε φορά που πήγαινα στο Βόλο να τους δω, ήθελα να πιάσω αυτές τις συζητήσεις, αλλά σε παρασέρνει η καθημερινότητα και δεν γινόταν. Έφευγα από εκεί και ένιωθα τύψεις. Να που ύστερα από λίγα χρόνια έγινε αυτό. Μου άλλαξε τη ζωή, όπως σου την αλλάζει κάθε τι μεγάλο. Αλλά πάντα μα πάντα βρίσκω το θετικό», συνέχισε στη συνέντευξή της η ερμηνεύτρια.