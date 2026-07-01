Θεσσαλονίκη: Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – «Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική ενέργεια» λέει ο Κυρανάκης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια πραγματοποιήθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο Γραμματέας της ΝΔ καταδίκασαν τις επιθέσεις κάνοντας λόγο για κίνηση που είχε στόχο να προκαλέσει θύματα.

Τι δήλωσαν Ιωακείμοβιτς και Αναστασιάδης

«Υπάρχουν κάμερες γιατί είχαμε και παλαιότερα περιστατικά» είπε ο Σάββας Αναστασιάδης.

«Απουσίαζα από το σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Από ό, τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει τζαμαρίες στην είσοδο, πήρε και φωτιά, αλλά πρόλαβε η Αστυνομία και την έσβησε» περιέγραψε.

«Ήταν ταυτόχρονα τα χτυπήματα. Δεν μπορώ πάντως να καταλάβω την επίθεση προσωπικά στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε κάμερες γιατί είχαν γίνει περιστατικά και παλαιότερα, όπως κλοπή αυτοκινήτου, την επίθεση με μπογιές».

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, χαρακτήρισε «τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία» την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του τα ξημερώματα.

Όπως δήλωσε στον StatusFM ο κ. Ιωακείμοβιτς, «τέτοιες ενέργειες, από όπου και αν προέρχονται, αποτελούν ένα πλήγμα για τη Δημοκρατία και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας».

«Ακούσαμε έναν θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι, το οποίο προφανώς έβαλαν από ό, τι έμαθα νωρίς το πρωί» πρόσθεσε ο ίδιος. Μάλιστα όπως είπε, είναι η δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση καθώς είχε προηγηθεί επίθεση με κόκκινες και μαύρες μπογιές.

Κυρανάκης: Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση

Η δήλωση του γραμματέα της ΝΔ:

Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για «παρεμβάσεις». Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας.

Μαρινάκης για εμπρησμούς: «Δολοφονικές επιθέσεις – Όταν βάζεις γκαζάκια, επιθυμείς να πεθάνουν»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε «δολοφονικές επιθέσεις» τους εμπρησμούς σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σχολίασε ότι «όταν βάζεις γκαζάκια εκρηκτικό μηχανισμό, επιθυμείς να πεθάνουν».