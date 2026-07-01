Πετράλωνα: Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας – Ελεύθεροι οι 5 που είχαν συλληφθεί

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Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι οικοδομικοί κανόνες στο εργοτάξιο που εφάπτεται με την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, διέταξε ο Εισαγγελέας ενώπιον του οποίου οδηγήθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση.

Ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, ο εργολάβος, και δύο μηχανικοί που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες μετά την κατάρρευση του κτιρίου επί της οδού Αλκμήνης στα Κάτω Πετράλωνα.

Υπενθυμίζεται πως η παρατηρητικότητα μιας ηλικιωμένης ενοίκου και η έγκαιρη κινητοποίηση μιας ιδιώτη μηχανικού έπειτα από έκκληση της κόρης της ηλικιωμένης απέτρεψαν την τραγωδία. Από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, γεγονός που αποδίδεται στην έγκαιρη εκκένωση του κτηρίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται στις εργασίες εκσκαφής για τα θεμέλια της υπό ανέγερση πενταώροφης οικοδομής στο γειτονικό οικόπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν μετακίνηση του εδάφους και απώλεια της στατικής επάρκειας του παλαιού κτιρίου, το οποίο κατέρρευσε σαν «πύργος από τραπουλόχαρτα».

«Μία γιαγιά σε σοκ φώναζε “πάει το σπίτι μου”»

«Είδα την πολυκατοικία να πέφτει ξαφνικά μπροστά μου σαν χαρτόκουτο. Τραντάχθηκε και το δικό μου σπίτι και κατέβηκα γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι έγινε» είπε ο αυτόπτης μάρτυρας στο ERTNews και πρόσθεσε:

«Ήταν ένα συνεργείο με μεγάλο φορτηγό που έκανε εργασίες. Είδα μια γιαγιά σε σοκ να κλαίει και να φωνάζει “πάει το σπίτι μου”. Όλο το τοπίο ήταν άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις. Πήρα αμέσως Αστυνομία και Πυροσβεστική. Από τις εργασίες του συνεργείου έπεσε η πολυκατοικία, δεν έπεσε μόνη της».