Γιάννης Σγουρός: Αποχώρησε από το στούντιο του ΟΝΕ – «Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί» – «Εσύ είσαι προκλητικός»

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Ο Γιάννης Σγουρός αποχώρησε από το στούντιο της εκπομπής του Σταμάτη Ζαχαρού στο ΟΝΕ.

Στην ανάρτησή του ο δημοσιογράφος εντάσσει τη συμπεριφορά Σγουρού στην πολιτική του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», υποστηρίζοντας ότι συνιστά απειλή κατά δημοσιογράφου, ζητώντας μάλιστα την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα.

«Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί» είπε ο κ. Ζαχαρός με τον κ. Σγουρό να απαντά εκτός στούντιο «Εσύ είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτούργημα της δημοσιογραφίας».

«Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω» απαντά ο δημοσιογράφος.

«Ο κ. Παναγιωτάκης ελπίζω να ακούει την εκπομπή» σημειώνει ο κ. Σγουρός, με τον κ. Ζαχαρό να τον ρωτάει αν τον απειλεί.

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