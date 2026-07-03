Κατερίνη: Ανατράπηκε λέμβος στην Ολυμπιακή Ακτή – Σώοι οι 3 επιβαίνοντες

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών τουριστών από τη Σερβία, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που ανατράπηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (2/7) στην Ολυμπιακή Ακτή, στην Κατερίνη.

Οι επιβάτες της λέμβου, που έπεσαν στη θάλασσα, ευτυχώς εντοπίστηκαν από το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το σκάφος ναυαγοσωστικής κάλυψης, που έσπευσαν στο σημείο και στη συνέχεια έφτασαν με ασφάλεια στην ακτή.

Η λέμβος μεταφέρθηκε στη στεριά, με τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού σκάφους.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.