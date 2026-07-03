Κατερίνη: Ανατράπηκε λέμβος στην Ολυμπιακή Ακτή – Σώοι οι 3 επιβαίνοντες

Τρεις τουρίστες από τη Σερβία διασώθηκαν με ασφάλεια μετά την ανατροπή της λέμβου στην οποία επέβαιναν το μεσημέρι της Παρασκευής (2/7) στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Οι επιβάτες εντοπίστηκαν από το Λιμενικό Σώμα και ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ενώ η λέμβος μεταφέρθηκε στη στεριά. Το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών τουριστών από τη Σερβία, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που ανατράπηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (2/7) στην Ολυμπιακή Ακτή, στην Κατερίνη.
  • Οι επιβάτες της λέμβου εντοπίστηκαν από το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και σκάφος ναυαγοσωστικής κάλυψης, φτάνοντας με ασφάλεια στην ακτή.
  • Προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών τουριστών από τη Σερβία, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που ανατράπηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (2/7) στην Ολυμπιακή Ακτή, στην Κατερίνη.

Οι επιβάτες της λέμβου, που έπεσαν στη θάλασσα, ευτυχώς εντοπίστηκαν από το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το σκάφος ναυαγοσωστικής κάλυψης, που έσπευσαν στο σημείο και στη συνέχεια έφτασαν με ασφάλεια στην ακτή.

Η λέμβος μεταφέρθηκε στη στεριά, με τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού σκάφους.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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