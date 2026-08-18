Ηλικιωμένη οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Αθηνών-Κορίνθου – Συγκλονιστικό βίντεο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου ηλικιωμένη οδηγός κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενα οχήματα. Ο αναβάτης μοτοσικλέτας γλίτωσε από θαύμα σφοδρή σύγκρουση, προσθέτοντας το συμβάν σε μια σειρά επικίνδυνων συμπεριφορών στους ελληνικούς δρόμους.

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Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου
Πηγή: Korinthostv
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεν έχουν τέλος, τα επικίνδυνα περιστατικά στους ελληνικούς δρόμους, με οδηγούς να αγνοούν βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
  • Ένα ακόμη περιστατικό, που προκαλεί προβληματισμό καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, όταν ηλικιωμένη οδηγός κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, μάλιστα στη μεσαία λωρίδα.
  • Συγκλονιστική είναι η στιγμή κατά την οποία ένας αναβάτης μοτοσικλέτας αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή το όχημα που έρχεται κατά πάνω του, αποφεύγοντας τη σύγκρουση την ύστατη στιγμή.

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Δεν έχουν τέλος, τα επικίνδυνα περιστατικά στους ελληνικούς δρόμους, με οδηγούς να αγνοούν βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των συνανθρώπων τους.

Ένα ακόμη περιστατικό, που προκαλεί προβληματισμό, καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, όταν ηλικιωμένη οδηγός, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε κλειστό αυτοκινητόδρομο.

Κινήθηκε ανάποδα στη μεσαία λωρίδα

Σύμφωνα με το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, το όχημα κινείται κανονικά… αντίθετα προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, καταλαμβάνοντας μάλιστα τη μεσαία λωρίδα.

Καθώς τα διερχόμενα οχήματα κινούνται με υψηλές ταχύτητες, οποιοσδήποτε αιφνιδιασμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε σφοδρή σύγκρουση.

Από θαύμα γλίτωσε ο αναβάτης

Συγκλονιστική είναι η στιγμή κατά την οποία ένας αναβάτης μοτοσικλέτας αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή το όχημα που έρχεται κατά πάνω του.

Με έναν απότομο ελιγμό καταφέρνει να αποφύγει τη σύγκρουση, κυριολεκτικά την ύστατη στιγμή. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επικίνδυνων συμπεριφορών στους ελληνικούς δρόμους, που αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τους κινδύνους, που αντιμετωπίζουν καθημερινά οδηγοί και αναβάτες.

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