Πάτρα: Έφηβοι συνελήφθησαν για ληστεία με σουγιά και ξυλοδαρμό 15χρονου

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών συνέλαβαν έναν 14χρονο Ρουμάνο και έναν 18χρονο Αλβανό για ληστεία 15χρονου στην περιοχή των Προσφυγικών. Οι δράστες, υπό την απειλή σουγιά, απέσπασαν το κινητό τηλέφωνο και χρήματα από το θύμα, το οποίο φέρονται να χτύπησαν. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών της Πάτρας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Οι ανήλικοι συνελήφθησαν
Πηγή: Tempo24
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη ενός 14χρονου Ρουμάνου και ενός 18χρονου Αλβανού για υπόθεση ληστείας στα Προσφυγικά.
  • Οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν έναν 15χρονο και υπό την απειλή σουγιά, τον ανάγκασαν να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο και μικρό χρηματικό ποσό.
  • Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες φέρονται να χτύπησαν τον ανήλικο. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών της Πάτρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός 14χρονου Ρουμάνου και ενός 18χρονου Αλβανού, προχώρησαν σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών, για υπόθεση ληστείας, που σημειώθηκε στην περιοχή των Προσφυγικών.

Πρέβεζα: Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι για απόπειρα ληστείας και επίθεση με μαχαίρι σε συνομηλίκους τους

Οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν έναν 15χρονο και υπό την απειλή σουγιά, τον ανάγκασαν να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο και μικρό χρηματικό ποσό.

Οι δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν περιορίστηκαν στην απειλή, αλλά στη συνέχεια φέρονται να χτύπησαν τον ανήλικο.

Καλλιθέα: Επίθεση σε ανήλικους – Δύο τραυματισμοί και επτά συλλήψεις

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Aρχών της Πάτρας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ