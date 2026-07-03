Πάτρα: Έφηβοι συνελήφθησαν για ληστεία με σουγιά και ξυλοδαρμό 15χρονου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στη σύλληψη ενός 14χρονου Ρουμάνου και ενός 18χρονου Αλβανού, προχώρησαν σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών, για υπόθεση ληστείας, που σημειώθηκε στην περιοχή των Προσφυγικών.

Οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν έναν 15χρονο και υπό την απειλή σουγιά, τον ανάγκασαν να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο και μικρό χρηματικό ποσό.

Οι δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν περιορίστηκαν στην απειλή, αλλά στη συνέχεια φέρονται να χτύπησαν τον ανήλικο.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Aρχών της Πάτρας.