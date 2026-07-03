Τρίκαλα: Μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών για το κόστος παραγωγής και τις αποζημιώσεις

Οι αγρότες από τα Τρίκαλα πραγματοποίησαν νέα κινητοποίηση την Παρασκευή 3/7/2026, με μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, διεκδικώντας λύσεις για τα σοβαρά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Τα αιτήματά τους αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών και τις καθυστερήσεις σε αποζημιώσεις και μέτρα στήριξης.

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Η πορεία των αγροτών
Πηγή: Trikala enimerosi.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αγρότες από τα Τρίκαλα προχώρησαν σε νέα αγωνιστική κινητοποίηση, πραγματοποιώντας μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης. Συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία, συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις τους.
  • Οι παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και στα μέτρα στήριξης.
  • Με την κινητοποίηση, οι αγρότες έστειλαν το μήνυμά τους ότι τα προβλήματα παραμένουν άλυτα. Απαιτούνται άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων.

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Σε νέα αγωνιστική κινητοποίηση, προχώρησαν οι αγρότες από τα Τρίκαλα,το απόγευμα της Παρασκευής (3/7/2026), συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις τους για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

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Με τα αγροτικά τους μηχανήματα πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης και συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία.

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του αγροτικού μπλόκου, οι παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, καθώς και τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και στα μέτρα στήριξης.

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Με τη σημερινή κινητοποίηση οι αγρότες έστειλαν το μήνυμά τους ότι τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και ότι απαιτούνται άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις, για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

 

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