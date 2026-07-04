Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών: Νεκρός ο 52χρονος οδηγός της νταλίκας που ανετράπη

Ένας 52χρονος οδηγός νταλίκας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε μπάρες και ανετράπη σε χωράφι. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου.

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Τροχαίο στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας. Νεκρός είναι ο 52χρονος οδηγός νταλίκας που εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 93ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, με τον 52χρονο οδηγό να χάνει τον έλεγχο του οχήματος και να εγκλωβίζεται στην καμπίνα. Οι πυροσβέστες τον απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις του.
  • Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας. Μία νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 52χρονος οδηγός.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 93ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του βαρέος οχήματος κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η νταλίκα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις κατέστρεψε και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος. Το όχημα κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου ανετράπη, με αποτέλεσμα ο 52χρονος να εγκλωβιστεί μέσα στην καμπίνα.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου, περιπολικά της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Κορινθίας, οχήματα της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικά διασωστικά εργαλεία και απεγκλώβισαν τον 52χρονο, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος ήταν κάτοικος Ξυλοκάστρου Κορινθίας. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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