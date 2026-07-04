Ρωσία: Κατέλαβε το ουκρανικό προπύργιο της Κοσταντίνιουκα στην ανατολική Ουκρανία

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν την πόλη Κοσταντίνιουκα στην ανατολική Ουκρανία, ένα στρατηγικής σημασίας σημείο στον άξονα προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

«Η Κοσταντίνιουκα έχει καταληφθεί πλήρως. Η πόλη βρίσκεται πλέον εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι του AFP, ανακοινώνοντας ότι ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συζητήσει το θέμα με τους στρατιωτικούς.