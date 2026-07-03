Σαντορίνη: Αποσύρθηκε το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης της Trivago μετά τις αντιδράσεις

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Η Trivago αφαίρεσε οριστικά από όλες τις επίσημες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας το βίντεο για τη Σαντορίνη, το οποίο είχε δημιουργηθεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μετά τις διαμαρτυρίες της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης και του δήμου Θήρας.

Το επίμαχο βίντεο έφερε το μήνυμα «Stop going to Santorini» και, σύμφωνα με τον δήμο Θήρας, περιείχε πλάνα που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική εικόνα του νησιού. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε ο τρόπος με τον οποίο απεικονιζόταν η Οία.

Η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης είχε καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο υλικό «επιχειρούσε να προωθήσει εναλλακτικό τουριστικό προορισμό μέσω της σκόπιμης υποβάθμισης, αλλοίωσης και παραποίησης της εικόνας της Σαντορίνης».

Η απάντηση της Trivago και η τηλεδιάσκεψη με την Ένωση Ξενοδόχων

Στην επιστολή διαμαρτυρίας της προς την Trivago, η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης έκανε λόγο για παραπλανητική διαφήμιση, δυσφήμηση και παραπλάνηση επισκεπτών.

Σύμφωνα με την Ένωση, ο γενικός νομικός σύμβουλος της Trivago εξέφρασε, στην επίσημη απάντησή του, την ειλικρινή συγγνώμη της εταιρείας για τη δυσφορία που προκλήθηκε. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το μήνυμα της ανάρτησης ήταν λανθασμένο.

Η Trivago επιβεβαίωσε ότι το βίντεο αφαιρέθηκε οριστικά από όλες τις επίσημες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας ζήτησε, επίσης, άμεση συνάντηση με την Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, προκειμένου να υπάρξει έμπρακτη αποκατάσταση.

Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, ορίστηκε επίσημη τηλεδιάσκεψη για την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν η διευθύνουσα σύμβουλος και διευθύντρια μάρκετινγκ της Trivago, Jasmine Ezz, καθώς και ο πρόεδρος της ΕΞΣ, Αντώνης Παγώνης.

Η Ένωση Ξενοδόχων επιδιώκει να συζητήσει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους η Trivago θα συμβάλει θετικά και έμπρακτα στην ορθή προβολή και ανάδειξη της Σαντορίνης στο εξωτερικό το επόμενο διάστημα.

«Η αλήθεια, η αυθεντικότητα και ο σεβασμός στον τουριστικό κλάδο του νησιού μας παραμένουν αδιαπραγμάτευτα», υπογραμμίζει η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης.

Η επιστολή διαμαρτυρίας του δήμου Θήρας

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Trivago είχε στείλει και ο δήμος Θήρας, ζητώντας την άμεση απόσυρση του βίντεο και την αποκατάσταση της εικόνας της Σαντορίνης.

«Η προσπάθεια υποβάθμισης της Σαντορίνης με σκοπό την προώθηση άλλων, εξίσου αξιόλογων, προορισμών της χώρας μας αποτελεί μη ηθική πρακτική, καθώς ο τουρισμός οφείλει να βασίζεται στην αυθεντικότητα και τον σεβασμό, αξίες τις οποίες το εν λόγω βίντεο καταστρατηγεί πλήρως», τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην επιστολή του δήμου.

Αναλυτικά, ο δήμος Θήρας ανέφερε τα εξής:

«Ο Δήμος Θήρας απέστειλε επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας προς την Trivago, με αφορμή βίντεο που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάζει μια παραπλανητική εικόνα της Σαντορίνης μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Συγκεκριμένα, στο βίντεο με το μήνυμα «Stop going to Santorini» εμφανίζονται πλάνα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα της Σαντορίνης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τρόπο που απεικονίζεται η Οία.

Η προσπάθεια υποβάθμισης της Σαντορίνης με σκοπό την προώθηση άλλων, εξίσου αξιόλογων, προορισμών της χώρας μας αποτελεί μη ηθική πρακτική, καθώς ο τουρισμός οφείλει να βασίζεται στην αυθεντικότητα και τον σεβασμό, αξίες τις οποίες το εν λόγω βίντεο καταστρατηγεί πλήρως.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοτική αρχή έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για την ορθολογική διαχείριση των τουριστικών ροών, όπως:

την εφαρμογή του Berth Allocation System για τη ρύθμιση των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων

τη θέσπιση ανώτατου ορίου 8.000 επισκεπτών κρουαζιέρας ημερησίως.

Με την επιστολή του, ο Δήμος ζητά την άμεση απόσυρση του βίντεο, την αποκατάσταση της εικόνας της Σαντορίνης μέσω νέας καμπάνιας και τη σαφή αναφορά ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο δημιουργήθηκε με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η προβολή της Σαντορίνης οφείλει να βασίζεται στην αλήθεια, την αυθεντικότητα και τον σεβασμό προς τον προορισμό. Ο Δήμος Θήρας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εικόνα και τη διεθνή φήμη του νησιού, παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται για την αποκατάσταση ανακριβών ή παραπλανητικών αναφορών».

Η υπόθεση προκάλεσε παρέμβαση τόσο των επαγγελματιών του τουρισμού όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με βασικό αίτημα την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας της Σαντορίνης και τη διασφάλιση ότι η διεθνής προβολή του νησιού θα γίνεται με όρους ακρίβειας, αυθεντικότητας και σεβασμού.