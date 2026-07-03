Σκόνταψαν πάνω στην ιστορία – Ρωμαϊκοί θησαυροί 1.740 ετών αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια σιδηροδρομικών έργων

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Ένα αναπάντεχο ταξίδι στον χρόνο έφεραν στο φως τα μεγάλα έργα υποδομής στη Μεγάλη Βρετανία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει την Οξφόρδη με το Κέιμπριτζ, οι αρχαιολόγοι ήρθαν αντιμέτωποι με σπουδαία ιστορικά ευρήματα.

Η East West Rail (EWR) έφερε στο φως ρωμαϊκά ευρήματα στο πλαίσιο αρχαιολογικών εργασιών κατά μήκος της διαδρομής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Οξφόρδης και Κέιμπριτζ.

Από τα ρωμαϊκά νομίσματα στο αγγείο της Εποχής του Σιδήρου

Ρωμαϊκά νομίσματα, κεραμικά και ένα αγγείο της Ύστερης Εποχής του Σιδήρου ήταν μεταξύ των ευρημάτων, καθώς οι εργασίες σε 1.000 δοκιμαστικές τάφρους έχουν πλέον ολοκληρωθεί.Η σιδηροδρομική υπηρεσία EWR, προϋπολογισμού 1,52 δισεκατομμυρίων ευρώ (1,3 δισ. λιρών), η οποία στοχεύει στη βελτίωση της συνδεσιμότητας από την Οξφόρδη προς το Κέιμπριτζ, μέσω του Bicester Village και του Milton Keynes, προετοιμάζεται για να ενταχθεί στα σιδηροδρομικά δρομολόγια του Δεκεμβρίου.

Ένα από τα νομίσματα, ηλικίας περίπου 1.740 ετών, φέρει το όνομα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Καραύσιου (περ. 250-293 μ.Χ.). Ο ίδιος διοικούσε έναν ρωμαϊκό στόλο με βάση τη Μάγχη.

Έπονται 6.000 νέες ανασκαφές στα επόμενα δύο χρόνια

Ο Joss Piper-Jarrett, διευθυντής αρχαιολογικών ερευνών, δήλωσε ότι κάθε ανακάλυψη βοηθά στη δημιουργία μιας πιο πλούσιας εικόνας για τους ανθρώπους που έζησαν κάποτε εδώ.

Ο ίδιος ανέφερε: «Όταν ανασκάπτεις αυτά τα στοιχεία, είσαι συχνά ο πρώτος άνθρωπος που τα βλέπει μετά από 2.000 χρόνια, μερικές φορές και περισσότερο, κάτι που σου προκαλεί ένα πραγματικά ιδιαίτερο συναίσθημα – είναι αρκετά εντυπωσιακό».

Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο για την ενημέρωση της Διαταγής Έγκρισης Ανάπτυξης (Development Consent Order), προκειμένου να εξασφαλιστεί η άδεια για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, αναμένεται να ολοκληρωθούν περίπου 6.000 δοκιμαστικές αρχαιολογικές τάφροι κατά μήκος της διαδρομής.

Κάθε τάφρος έχει μήκος περίπου 50 μέτρα, πλάτος δύο μέτρα και ανασκάπτεται σε βάθος περίπου μισού μέτρου.

Ο Mike Court, επικεφαλής ιστορικού περιβάλλοντος, δήλωσε ότι η κατανόηση της αρχαιολογίας κάτω από την επιφάνεια του εδάφους είναι «απαραίτητη» για τον σχεδιασμό και την παράδοση της σιδηροδρομικής γραμμής.

Ο ίδιος ανέφερε: «Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτού του προγράμματος συμβάλλουν άμεσα στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τη σημασία τυχόν αρχαιολογικών ευρημάτων που ενδέχεται να επηρεαστούν, να σχεδιάσουμε τα κατάλληλα μέτρα μετριασμού και να διατηρήσουμε τη σημαντική γνώση για τις επόμενες γενιές».

Ο Jorn Pace, διευθυντής προγράμματος της EWR, χαρακτήρισε τα ευρήματα «πραγματικά συναρπαστικά».

Ο ίδιος δήλωσε: «Το πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το ιστορικό περιβάλλον, συνεχίζοντας παράλληλα την υπεύθυνη πρόοδο του East West Rail».

Η συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες

Η εταιρεία ολοκληρώνει τις εργασίες και συνεργάζεται στενά με τους ιδιοκτήτες γης και τις τοπικές κοινότητες για την ελαχιστοποίηση της όποιας αναστάτωσης.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Πραγματοποιώντας στοχευμένες έρευνες που βασίζονται σε λεπτομερή στοιχεία, μπορούμε να μειώσουμε την περιττή όχληση και να διασφαλίσουμε ότι ακολουθούμε μια προσεκτική και μελετημένη προσέγγιση, τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις κοινότητες γύρω μας».

Πριν ξεκινήσει η ανασκαφή, πραγματοποιούνται γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και οικολογικές αξιολογήσεις και έλεγχοι δικτύων κοινής ωφέλειας. Αυτό βοηθά στη διαμόρφωση σχεδίων υλοποίησης που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στην αγροτική δραστηριότητα, τη βιοποικιλότητα και την καθημερινή χρήση της γης.

Μόλις τα ευρήματα ανασυρθούν, καθαρίζονται προσεκτικά, αναλύονται, καταγράφονται και προστίθενται στο αρχαιολογικό αρχείο. Όπου οι ανακαλύψεις κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές, ενδέχεται να υπάρξουν ευκαιρίες για την έκθεσή τους σε τοπικά μουσεία, ώστε οι κοινότητες να συνεχίσουν να συνδέονται με την τοπική τους ιστορία.

Η γη θα αποκατασταθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα στην προηγούμενη κατάστασή της μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες.