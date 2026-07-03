Αμφιλοχία: Τραυματισμός 7χρονου σε ράμπα ΑμεΑ σε πλαζ – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα επτάχρονο παιδάκι τραυματίστηκε στα πόδια ενώ έπαιζε σε ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ, τοποθετημένη σε πλαζ της Αμφιλοχίας. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ενώ η Λιμενική Αρχή διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

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Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Πηγή: Agrinio Press
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα επτάχρονο παιδάκι τραυματίστηκε στα πόδια ενώ έπαιζε πάνω στη ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ, η οποία ήταν τοποθετημένη σε πλαζ της Αμφιλοχίας.- Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (3/7/2026), το μεσημέρι, και ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου.- Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, ενώ η προανάκριση για τα αίτια διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας.

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Ένα επτάχρονο παιδάκι τραυματίστηκε στα πόδια ενώ έπαιζε πάνω στη ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ, η οποία ήταν τοποθετημένη σε πλαζ της Αμφιλοχίας.

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Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (3/7/2026), το μεσημέρι και αμέσως ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της περιοχής, Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας, το οποίο υπάγεται στο Λιμεναρχείο Πρέβεζας.

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Πηγή: Agrinio Press

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