Αμφιλοχία: Τραυματισμός 7χρονου σε ράμπα ΑμεΑ σε πλαζ – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Ένα επτάχρονο παιδάκι τραυματίστηκε στα πόδια ενώ έπαιζε πάνω στη ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ, η οποία ήταν τοποθετημένη σε πλαζ της Αμφιλοχίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (3/7/2026), το μεσημέρι και αμέσως ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της περιοχής, Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας, το οποίο υπάγεται στο Λιμεναρχείο Πρέβεζας.

Πηγή: Agrinio Press