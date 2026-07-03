Μάλια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 50χρονος μετά την καταγγελία 18χρονης για βιασμό

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε την Παρασκευή, μετά την απολογία του, ο 50χρονος που είχε συλληφθεί στα Μάλια, έπειτα από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας τουρίστριας για βιασμό.

Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας. Στον 50χρονο επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα μία φορά τον μήνα.

Η καταγγελία και η απολογία του 50χρονου

Η 18χρονη είχε καταγγείλει ότι ο 50χρονος τη βίασε έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην περιοχή των Μαλίων.

Ο 50χρονος αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή τις κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον των αρχών ότι είναι αθώος και ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονται.

Στην ανακριτική διαδικασία κατατέθηκαν στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό, τα οποία εξετάστηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με την πλευρά του κατηγορουμένου, το υλικό που τέθηκε υπόψη των αρχών δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της καταγγέλλουσας.

Οι περιοριστικοί όροι

Μετά την απολογία του, ο 50χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο ίδιος φέρεται να υποδέχθηκε με ανακούφιση την απόφαση και προσπαθεί, σύμφωνα με το περιβάλλον του, να ξεπεράσει τη δοκιμασία των τελευταίων ημερών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 18χρονη είχε περιγράψει τον 50χρονο ως εργαζόμενο ασφαλείας. Ωστόσο, η πλευρά του κατηγορουμένου αναφέρει ότι ο ίδιος δεν εργάζεται ως σεκιούριτι.

Ο 50χρονος δηλώνει δικαιωμένος από την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με όρους και επιμένει ότι δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να χειρίζονται την υπόθεση στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.